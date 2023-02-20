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Политика

Пензенцы представили план развития Пологовского района до 2035 года

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В Запорожской области появилось представительство пензенского правительства. Оно разместилось в Мелитополе. Там будут проходить бизнес-миссии, встречи и переговоры по развитию территории.

«Пензенская область взяла шефство над Пологовским районом. Регион помогает восстанавливать поврежденные объекты здравоохранения, образования, коммунальную инфраструктуру, а также отправляет гуманитарные грузы местным жителям», - напомнили в пресс-службе пензенского правительства.

Уточняется, что делегация презентовала разработанный мастер-план развития Пологовского района до 2035 года.

В ноябре 2022 года два пензенских чиновника получили должности в Запорожской области.

Роман Сушков, заведовавший сектором коммунальной инспекции отдела благоустройства территорий администрации Железнодорожного района г. Пензы, стал и. о. главы военно-гражданской администрации города Пологи.

Александр Дашунин, ранее руководивший Вадинским сельсоветом, назначен и. о. главы военно-гражданской администрации Пологовского района.

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Источник — фото t.me/penzregru
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