Два пензенских чиновника получили должности в Запорожской области

02.11.2022 | 15:51

Пензенские чиновники получили назначения в Запорожской области. Об этом стало известно в среду, 2 ноября.

Роман Сушков, заведовавший сектором коммунальной инспекции отдела благоустройства территорий администрации Железнодорожного района г. Пензы, стал и. о. главы военно-гражданской администрации города Пологи.

Александр Дашунин, ранее руководивший Вадинским сельсоветом, получил должность и. о. главы военно-гражданской администрации Пологовского района.

Документы о назначении подписал глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий.

В 2022 году Пензенская область взяла шефство надо Пологовским районом и направила туда специалистов разного профиля для проведения аварийно-восстановительных работ, напомнили в пресс-службе регионального правительства.