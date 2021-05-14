Политика

Названо имя нового заместителя мэра Пензы по городскому хозяйству

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В пятницу, 14 мая, стало известно о новом назначении в администрации Пензы. Исполняющим обязанности заместителя мэра стал Павел Геннадьевич Якунин, ранее занимавший пост главного инженера МКП «Теплоснабжение г. Пензы».

Как сообщили в пресс-службе мэрии, Павел Якунин с этого дня будет курировать вопросы городского хозяйства.

Накануне назначения Павла Якунина уволился первый заместитель главы администрации областного центра Виталий Макаров. Его последним рабочим днем стало 12 мая. По некоторым данным, он может быть назначен советником губернатора Саратовской области Валерия Радаева.

Месяц назад покинул пост еще один замглавы администрации Пензы - Герман Дорофеев. Его заменил Александр Басенко.

Таким образом, у мэра Андрея Лузгина на данный момент четыре заместителя: Сергей Волков - по социальной политике и развитию местного самоуправления, Магомед Агамагомедов - по земельным и градостроительным вопросам, Александр Басенко - по экономике и развитию предпринимательства, Павел Якунин - по вопросам городского хозяйства.

Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость||

Уберите дырявого Иван-коня с фонтана. Это позор нашего города.

Гость||

Гость писал(a):

Уберите дырявого Иван-коня с фонтана. Это позор нашего города.
Поддерживаю !!!!

Гость||

И мэр позор города, он поддержал коня?

Гость||

Прошлый уже задержан ? Под следствием ?

Гость||

Гость писал(a):

И мэр позор города, он поддержал коня?
Если конь Иванов,то куда он попрёт против.

Сейчас адекватный человек у власти и говно-химеру нужно убрать из исторической части нашего города.

Гость||

Таперичо рывков и прорывов на проспекте строителей не будет?

Гость||

Циолковского вслед за Леонова по традиции разрыли правда уже на новом месте!

Гость||

Нет усов!У Губернатора Мурманской области тоже нет усов!

Гость||

Чем же Якунин проявил себя в МКП, что его повысили? Дальше будет разваливать городское хозяйство.

Гость||

Агамагомедов- это всен равно,что поставить козла в огороде, где растет капуста.

Имя: Гость
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