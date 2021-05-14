Названо имя нового заместителя мэра Пензы по городскому хозяйству

14.05.2021 | 12:22

В пятницу, 14 мая, стало известно о новом назначении в администрации Пензы. Исполняющим обязанности заместителя мэра стал Павел Геннадьевич Якунин, ранее занимавший пост главного инженера МКП «Теплоснабжение г. Пензы».

Как сообщили в пресс-службе мэрии, Павел Якунин с этого дня будет курировать вопросы городского хозяйства.

Накануне назначения Павла Якунина уволился первый заместитель главы администрации областного центра Виталий Макаров. Его последним рабочим днем стало 12 мая. По некоторым данным, он может быть назначен советником губернатора Саратовской области Валерия Радаева.

Месяц назад покинул пост еще один замглавы администрации Пензы - Герман Дорофеев. Его заменил Александр Басенко.

Таким образом, у мэра Андрея Лузгина на данный момент четыре заместителя: Сергей Волков - по социальной политике и развитию местного самоуправления, Магомед Агамагомедов - по земельным и градостроительным вопросам, Александр Басенко - по экономике и развитию предпринимательства, Павел Якунин - по вопросам городского хозяйства.