В правительстве Пензенской области назначен четвертый первый зампред

03.10.2022 | 10:28

Заместитель председателя правительства Пензенской области Владимир Щекин повышен до уровня первого зампреда. Соответствующая информация обнародована на официальном сайте исполнительного органа государственной власти.

Щекин появился в правительстве в декабре 2021 года. Он курирует деятельность Министерства общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей, рассматривает вопросы государственного юридического бюро, взаимодействует с отделом мобилизационной подготовки правительства Пензенской области, антинаркотической комиссией, территориальными органами федеральных органов внутренних дел, таможни, судебного департамента, Министерства обороны Российской Федерации, а также с Управлением Министерства юстиции РФ по Пензенской области, региональным УГИБДД УМВД РФ, управлением Росгвардии, УФСИН и УФССП по вопросам исполнения судебных решений и обеспечения деятельности мировых судей.

Кроме того, он координирует деятельность министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона.

У председателя правительства Николая Симонова есть еще три первых заместителя: Виктор Кувайцев (курирует министерство ЖКХ и ГЗН, а также минстрой), Олег Ягов (минобр, минспорт, сектор по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав) и Алексей Костин (министерство цифрового развития, транспорта и связи, управление проектной деятельности, министерство экономического развития и промышленности).

Простыми замами являются Вячеслав Космачев (минздрав, минтруд), Лариса Рябихина (минкульт, департамент по охране памятников истории и культуры) и Роман Калентьев (по совместительству министр сельского хозяйства).