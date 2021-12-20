В правительстве Пензенской области появился новый зампред

20.12.2021 | 08:38

В понедельник, 20 декабря, на оперативном совещании губернатор Олег Мельниченко представил кабмину нового заместителя председателя правительства Пензенской области. Им стал Владимир Щекин.

Он будет курировать деятельность Министерства общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей, рассматривать вопросы государственного юридического бюро, взаимодействовать с отделом мобилизационной подготовки правительства Пензенской области, антинаркотической комиссией, территориальными органами федеральных органов внутренних дел, таможни, судебного департамента, Министерства обороны Российской Федерации, а также с Управлением Министерства юстиции РФ по Пензенской области, региональным УГИБДД УМВД РФ, управлением Росгвардии, УФСИН и УФССП по вопросам исполнения судебных решений и обеспечения деятельности мировых судей.

«Владимир Петрович у нас долгое время служил на различных должностях, последняя должность - это заместитель начальника штаба Приволжского округа войск национальной гвардии, отвечал как раз за моб. подготовку, за все вопросы, связанные с обеспечением личным составом войск и соединений. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за участие в событиях в Чеченской Республике. Прошу любить и жаловать. Сейчас он завершает призывную кампанию и начинает готовится к следующей», - отметил глава региона.

Теперь у председателя правительства Николая Симонова семь заместителей: два первых - Виктор Кувайцев и Олег Ягов, а также Лариса Рябихина, Вячеслав Космачев, Алексей Костин, Валерий Беспалов (врио) и Владимир Щекин.