В Заксобре досрочно прекратят полномочия одного из депутатов

26.09.2022 | 14:00

В понедельник, 26 сентября, в Законодательном собрании Пензенской области прекратят полномочия одного из новоизбранных депутатов.

Речь идет о Юлии Лазуткиной, которую наделили статусом сенатора Российской Федерации, представляющего региональный Заксобр.

Кому достанется ее мандат, пока неизвестно.

До выборов, проходивших 9-11 сентября, Лазуткина также являлась сенатором. В июне 2021 года она заняла в Совфеде место Олега Мельниченко, а до этого была депутатом местного парламента шестого созыва.

По итогам последнего голосования Юлия Лазуткина прошла в Заксобр седьмого созыва по областному избирательному округу в числе 15 депутатов от трех разных партий.