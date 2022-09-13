В Пензенской области выборы депутатов признали состоявшимися

13.09.2022 | 18:55

Других результатов уже не будет. Постановлением избирательной комиссии Пензенской области выборы депутатов Законодательного собрания 7-го созыва признаны состоявшимися, а итоги голосования - действительными.

«К распределению депутатских мандатов допущены три политические партии: «Единая Россия», КПРФ и ЛДПР, которые смогли преодолеть 5%-й барьер», - сообщил председатель избирательной комиссии Пензенской области Александр Синюков.

Окончательный список народных избранников, которые займут кресла в областном парламенте, будет официально представлен 19 сентября.

«Мы каждому из 18 избранных депутатов по единому округу, то есть по партийным спискам, направили уведомления, по которым они должны сделать выбор - берут они мандат или от него отказываются. Время у них - с 14 по 18 сентября текущего года», - рассказал Александр Синюков.

Список из 18 депутатов-одномандатников уже сформирован и изменениям не подлежит. В голосовании в течение трех дней (9, 10 и 11 сентября) приняли участие 50,95% пензенцев, внесенных в списки избирателей. «Единая Россия» набрала 74,91%, КПРФ - 8,53% и ЛДПР - 5,59%.