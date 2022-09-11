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Политика

Участие в выборах уже приняли 45% пензенцев

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В Пензенской области проголосовало 463 тыс. 339 жителей (45,13% избирателей). Данные на 15:00 воскресенья, 11 сентября, обнародовала региональная избирательная комиссия.

Выборы депутатов в Законодательное собрание области начались 9 сентября. Они продлятся три дня. В 20:00 11-го числа избирательные участки закроются, далее стартует подсчет голосов.

Жители региона отдают голоса за кандидатов из шести партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», «Новые люди», «Справедливая Россия - Патриоты - За правду».

Также зарегистрированы кандидаты по восемнадцати одномандатным избирательным округам.

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Гость||

Даёшь 146% !!! А что в Бессоновке?

Гость||

А что в Бессоновке? Да и не только в бессоновке. По старым, хорошо отработанным схемам за денежное вознаграждение и поблажки кое кто продает свой собственный народ

Гость||

Никто не ходит. Хватит врать.

Гость||

В Пензенской области проголосовало 463 тыс. 339 жителей (45,13% избирателей) госектор голосует вот и развитие предпринимательства и малого бизнеса.50% вот доля государства в экономике области?не много ли?Поэтому регион дотационный и вымирающий с такой коррупцией

Гость||

Гость писал(a):

Никто не ходит. Хватит врать.
Всегда врали и ничо, а сегодня хватит врать?

Гость||

16.13

Как ни странно, но больше половины страницы была заполнена. Воскресенье вечер и люди все идут.

Гость||

Гость писал(а):

> Никто не ходит. Хватит врать.

Комментарий навальниста

Гость||

Гость писал(а):

> А что в Бессоновке? Да и не только в бессоновке. По старым, хорошо

> отработанным схемам за денежное вознаграждение и поблажки кое кто продает

> свой собственный народ

Комментарий навальниста

Гость||

Сколько им надо, столько и проголосуют и кого им надо выберут, я вообще не понимаю для кого этот цирк!

Гость||

Только не за Лидина, Я думаю если бы не было его в ЕР больше бы голосовали за эту партию

Гость||

Тоже с участка. Страница книги заполнена. Видимо правда народ стал ответственнее

Гость||

Я голосовал за белозерцова. Единственный честный мужик и танкист. Грев ему повезу, макароны с тушёнкой и варенье


Имя: Гость
Комментарий:

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