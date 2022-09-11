Участие в выборах уже приняли 45% пензенцев

11.09.2022 | 15:36

В Пензенской области проголосовало 463 тыс. 339 жителей (45,13% избирателей). Данные на 15:00 воскресенья, 11 сентября, обнародовала региональная избирательная комиссия.

Выборы депутатов в Законодательное собрание области начались 9 сентября. Они продлятся три дня. В 20:00 11-го числа избирательные участки закроются, далее стартует подсчет голосов.

Жители региона отдают голоса за кандидатов из шести партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», «Новые люди», «Справедливая Россия - Патриоты - За правду».

Также зарегистрированы кандидаты по восемнадцати одномандатным избирательным округам.