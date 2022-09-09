Политика

В Пензенской области стартовали выборы депутатов Заксобра

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В пятницу, 9 сентября, в Пензенской области стартовали выборы депутатов регионального Законодательного собрания седьмого созыва.

Своих кандидатов выдвинули шесть партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», «Новые люди», «Справедливая Россиия - Патриоты - За правду».

Также зарегистрированы кандидаты по одномандатным избирательным округам. С полным списком можно ознакомиться здесь.

Голосование продлится три дня. Участки (всего их 1 032) будут работать с 8:00 до 20:00. На 110 из них, самых крупных, установили КОИБы - комплексы обработки избирательных бюллетеней. Они не только подсчитывают бюллетени, но и проверяют их подлинность, правильность заполнения.

Также будут выбираться депутаты представительных органов муниципальных образований.

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Гость||

Бойкот! Хватит уже!!!

Гость||

Выборы, выборы, кандидаты - 3,14...ры

Гость||

Выборы базарно-бордюрных встретим достойно!Ура,товарищи!

Имя: Гость
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