В Пензенской области стартовали выборы депутатов Заксобра

В пятницу, 9 сентября, в Пензенской области стартовали выборы депутатов регионального Законодательного собрания седьмого созыва.
Своих кандидатов выдвинули шесть партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», «Новые люди», «Справедливая Россиия - Патриоты - За правду».
Также зарегистрированы кандидаты по одномандатным избирательным округам. С полным списком можно ознакомиться здесь.
Голосование продлится три дня. Участки (всего их 1 032) будут работать с 8:00 до 20:00. На 110 из них, самых крупных, установили КОИБы - комплексы обработки избирательных бюллетеней. Они не только подсчитывают бюллетени, но и проверяют их подлинность, правильность заполнения.
Также будут выбираться депутаты представительных органов муниципальных образований.
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