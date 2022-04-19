В пензенском правительстве назначили седьмого зампреда

19.04.2022 | 09:50

Министр сельского хозяйства Пензенской области Роман Калентьев теперь будет совмещать эту должность с постом заместителя председателя регионального правительства.

Об этом сообщили во вторник, 19 апреля, в телеграм-канале регионального правительства.

«Роль агропромышленного комплекса возрастает. Вопросы продовольственной безопасности нашей страны и области сейчас стоят на первом месте. Для решения этих вопросов необходим особенный административный статус, который позволит активно работать в Москве и с инвесторами», - объяснил назначение губернатор Олег Мельниченко.

По его словам, функционал Калентьева не изменится, он продолжит отвечать за вопросы сельского хозяйства.

«Статус позволяет ему входить в федеральные комиссии и рабочие группы», - уточнил глава региона.

Таким образом, теперь в пензенском правительстве семь заместителей председателя: Алексей Костин, Олег Ягов и Виктор Кувайцев (первые зампреды), Вячеслав Космачев, Лариса Рябихина, Владимир Щекин и Роман Калентьев.

Калентьев занимает пост министра сельского хозяйства с сентября 2020 года. Ранее он работал на коммерческих животноводческих и молочных предприятиях.