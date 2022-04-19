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Политика

В пензенском правительстве назначили седьмого зампреда

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Министр сельского хозяйства Пензенской области Роман Калентьев теперь будет совмещать эту должность с постом заместителя председателя регионального правительства.

Об этом сообщили во вторник, 19 апреля, в телеграм-канале регионального правительства.

«Роль агропромышленного комплекса возрастает. Вопросы продовольственной безопасности нашей страны и области сейчас стоят на первом месте. Для решения этих вопросов необходим особенный административный статус, который позволит активно работать в Москве и с инвесторами», - объяснил назначение губернатор Олег Мельниченко.

По его словам, функционал Калентьева не изменится, он продолжит отвечать за вопросы сельского хозяйства.

«Статус позволяет ему входить в федеральные комиссии и рабочие группы», - уточнил глава региона.

Таким образом, теперь в пензенском правительстве семь заместителей председателя: Алексей Костин, Олег Ягов и Виктор Кувайцев (первые зампреды), Вячеслав Космачев, Лариса Рябихина, Владимир Щекин и Роман Калентьев.

Калентьев занимает пост министра сельского хозяйства с сентября 2020 года. Ранее он работал на коммерческих животноводческих и молочных предприятиях.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

Очередное расширение бюрократического аппарата? Ничего не меняется в лучшую сторону?!

Гость||

Огласите весь списк пжалста

Гость||

Ну это уже перешло вообще все пределы. Мельниченко и всех чиновников областного правительства в отставку. Нужно резко сокращать количество чиновников и в областном и в городском аппаратах.

Гость||

Больше чиновников,значит больше людей на субботниках,все правильно.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Роль агропромышленного комплекса возрастает. Вопросы продовольственной безопасности нашей страны и области сейчас стоят на первом месте. Для решения этих вопросов необходим особенный административный статус, который позволит активно работать в Москве и с инвесторами», - объяснил назначение губернатор Олег Мельниченко.
Да не уж то. А почему тогда абсолютно все крупные агро производители в нашей области либо зарегистрированы в иностранных офшорах , либо принадлежат иностранцам , это что поддержка иностранных государств? Т.е. без повышения должности и статуса Калентьев этим же заниматься не может , а если не может значит в отставку. Промышленность угробили а чиновники плодятся как кролики , так может экспорт чиновников наладить хоть куда нибудь. Плюс своим решением раздуванием бюрократического аппарата Мельниченко показывает что его кадры ни на что не пригодны , они просто не умеют работать и что там где справиться один человек ему нужно 3-5-7 !Деградация управления на лицо.

Гость||

Мне вот интересно, как их правильно окрестить? Семеро по лавкам подходит, а еще лучше - У семи нянек дитя без глазу. Эти дармоеды работать будут когда нибудь???

Гость||

А помню кто то хаял Белозерцева, что штаты раздумывая были!!!! А сейчас что же ????? Чиновники, одно слово......пыль в глаза надо уметь пускать. Тьфу.

Имя: Гость
Комментарий:

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