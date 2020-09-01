Назначен новый министр сельского хозяйства Пензенской области

01.09.2020 | 12:56

Стало известно имя нового министра сельского хозяйства Пензенской области. Согласно распоряжению, которое губернатор Иван Белозерцев подписал во вторник, 1 сентября, на должность назначен Роман Анатольевич Калентьев, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Новый глава министерства сельского хозяйства области родился в Пензе 15 июля 1976 года. В 1998 году он окончил Пензенскую государственную архитектурно-строительную академию. После выпуска работал экспедитором и торговым представителем ООО «Дикомп-Марс ПФ», филиала ООО «ТК Дикомп-Марс ДТ».

С 1999 по 2000 год занимал должность директора ООО «Улисс». Затем, по 2011-й, работал в ОАО «Мясоптицекомбинат «Пензенский». С 2011 по 2016 год Роман Калентьев был генеральным директором ОАО «Молочный комбинат «Пензенский» и генеральным директором ООО ТД «Молком».

В 2015-2019 годах будущий министр работал в Воронежской, Ростовской областях, Республике Крым, Республике Башкортостан на руководящих должностях организаций.

С мая 2019 по июнь 2020 года занимал должность директора филиала ООО «Николаевская ТНК «Каменский райпищекомбинат» (по совместительству, Пензенская область, Каменский р-н).

С октября 2019 по апрель 2020 года Роман Калентьев был генеральным директором ООО «Каменский пищекомбинат» в Пензе.

Он сменил на должности Андрея Бурлакова, который в настоящее время заключен под стражу. Экс-министра обвинили в мошенничестве в составе организованной преступной группы, похитившей бюджетные средства в размере более 2 млн рублей. С 20 июля ведомством руководил заместитель министра Эдуард Каташов.