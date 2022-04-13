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Политика

Депутаты Заксобра примут новый Устав Пензенской области

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На сессии Законодательного собрания Пензенской области, которая состоится в пятницу, 15 апреля, планируется принять устав региона.

В новой редакции он должен быть приведен в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации».

Так, устав снимает ограничение сроков избрания губернатора Пензенской области на должность.

«B целях обеспечения стабильности системы публичной власти предлагается определить, что срок полномочий губернатора Пензенской области и Законодательного Собрания Пензенской области составляет 5 лет (сейчас срок их полномочий определяется регионом, но не может превышать 5 лет)», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Также в новой редакции устава закрепляется иное описание официальных символов: герба, флага и гимна региона. В частности, на смену желто-зеленому флагу с изображением Спаса Нерукотворного примут другой - с полным гербом Пензенской области (три снопа на щите, увенчанном короной).

Ранее сообщалось, что с 1 июня 2022 года руководитель региона Олег Мельниченко будет именоваться главой Пензенской области.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

А унылую морду с флага уберут?

Гость||

от перестановки мест слагаемых, народу не легче, поля зарастают дороги в упадок, что бы не было фейка губернатор пускай приедет в Сосновоборск.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Также в новой редакции устава закрепляется иное описание официальных символов: герба, флага и гимна региона. В частности, на смену желто-зеленому флагу с изображением Спаса Нерукотворного примут другой - с полным гербом Пензенской области (три снопа на щите, увенчанном короной).
Спустя 20 лет антиконституционное и антиисторическое негеральдическое полотнище, именуемое в буйных фантазиях "флагом" убирают.

Гость||

20 лет Пензенская область жили без флага. Вдумайтесь какой абсурд!

Гость||

Когда вернут ЛАСТОЧКУ на герб города Пензы?

Гость||

эт чёж морда на флаге спасом называлась?

Гость||

У губенатора не должно быть релиозного флага. Россия многоконфессиональное государство или губернатора будут выбирать по национальному и религиозному принципу?

Хромой Гончар||

Вместо губернатора - ГПО. Почти ГПУ...

Гость||

Хромой Гончар писал(a):

Вместо губернатора - ГПО. Почти ГПУ...
Ты одобряешь восстановление исторической правды?

Хромой Гончар||

Гость писал(а):

> У губенатора не должно быть релиозного флага. Россия многоконфессиональное

================================

Флаг соответствует истории. Может тебе ни корона, ни орёл тоже не нравятся? В каждом регионе своя история и свой флаг с ценностями своей истории.

Гость||

Хромой Гончар писал(a):

Флаг исторический. Может тебе ни корона, ни орёл тоже не нравятся? В каждом регионе своя история и свой флаг с ценностями своей истории.
точно у нас история с мордой на флаге.вся страна ржёт над пензюками.

Хромой Гончар||

Гость писал(а):

> Хромой Гончар писал(a):

Вместо губернатора - ГПО. Почти

> ГПУ...

Ты одобряешь восстановление исторической правды?

-------------------------------------------------

Дело не в восстановлении правды, а в том, что из неё брать в будущее

Хромой Гончар||

Гость писал(а):

> Хромой Гончар писал(a):

Флаг исторический. Может тебе ни корона,

> ни орёл тоже не нравятся? В каждом регионе своя история и свой флаг с

> ценностями своей истории.

точно у нас история с мордой на флаге. вся страна ржёт над пензюками.

================================

Не обращай внимания на кретинов, а то сам заржёшь как сивый мерин

Гость||

не нужный орган как и законы, есть губернатор есть высшая власть зачем коллегии эти нужны, ладно еще депутаты думы решают хозяйственные вопросы города а эти что делают? штаны протирают? обсуждают каким цветом флаги, важные дела.........

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Имя: Гость
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