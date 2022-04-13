Депутаты Заксобра примут новый Устав Пензенской области

13.04.2022 | 13:37

На сессии Законодательного собрания Пензенской области, которая состоится в пятницу, 15 апреля, планируется принять устав региона.

В новой редакции он должен быть приведен в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации».

Так, устав снимает ограничение сроков избрания губернатора Пензенской области на должность.

«B целях обеспечения стабильности системы публичной власти предлагается определить, что срок полномочий губернатора Пензенской области и Законодательного Собрания Пензенской области составляет 5 лет (сейчас срок их полномочий определяется регионом, но не может превышать 5 лет)», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Также в новой редакции устава закрепляется иное описание официальных символов: герба, флага и гимна региона. В частности, на смену желто-зеленому флагу с изображением Спаса Нерукотворного примут другой - с полным гербом Пензенской области (три снопа на щите, увенчанном короной).

Ранее сообщалось, что с 1 июня 2022 года руководитель региона Олег Мельниченко будет именоваться главой Пензенской области.