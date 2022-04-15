Сетевое издание|18+|Пятница|15 апр 2022|20:20
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+7oC
+8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+12oC
+13oC
Завтра | Облачно |
 

Политика

Стало известно о доходах вице-спикера Госдумы Анны Кузнецовой

Печать
Telegram

Заместитель председателя Государственной Думы ФС РФ, уроженка Пензенской области Анна Кузнецова в 2021 году получила доход в размере 8 млн 986 тыс. 643 руб. 99 коп.

Это следует из ее декларации, опубликованной на сайте Госдумы.

В собственности у вице-спикера - дачный земельный участок (800 кв. м) и дом (140,8 кв. м). Также она арендует дачу и пользуется двумя квартирами на условиях социального найма.

Супруг Кузнецовой задекларировал доход в размере 941 тыс. 680 руб. 92 коп. В собственности у него находится автомобиль Toyota Vellfire.

Ранее сообщалось, что самый большой доход из представителей Пензенской области в Госдуме получил летчик-космонавт Александр Самокутяев. В его декларации значится сумма 20 млн 275 тыс. 502 руб. 93 коп.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

0
0
0
 
Гость||

аж 99 копеек

Гость||

Жить на минимальну пенсию - это когда ты кушаешь не каждый день,а одна из организаций ждёт твоей смерти...

Гость||

Глупая, видно же! Но хитро....., отхватившая. За бороду схватила? Или.

Гость||

Муж патриотки священник езиет на Тойоте Впйфайр……….без комментариев далее , только почему рабочий на заводе получает 30 к то есть 420000 в год а она 8 лямов, чем она лучше и важнее

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте