Стало известно о доходах вице-спикера Госдумы Анны Кузнецовой

15.04.2022 | 19:54

Заместитель председателя Государственной Думы ФС РФ, уроженка Пензенской области Анна Кузнецова в 2021 году получила доход в размере 8 млн 986 тыс. 643 руб. 99 коп.

Это следует из ее декларации, опубликованной на сайте Госдумы.

В собственности у вице-спикера - дачный земельный участок (800 кв. м) и дом (140,8 кв. м). Также она арендует дачу и пользуется двумя квартирами на условиях социального найма.

Супруг Кузнецовой задекларировал доход в размере 941 тыс. 680 руб. 92 коп. В собственности у него находится автомобиль Toyota Vellfire.

Ранее сообщалось, что самый большой доход из представителей Пензенской области в Госдуме получил летчик-космонавт Александр Самокутяев. В его декларации значится сумма 20 млн 275 тыс. 502 руб. 93 коп.