Депутаты Госдумы от Пензенской области отчитались о доходах

15.04.2022 | 19:25

Депутаты Государственной думы РФ, в том числе представители Пензенской области, отчитались о доходах и имуществе за 2021 год.

Согласно информации, размещенной на сайте нижней палаты парламента, доход единоросса Александра Самокутяева составил 20 млн 275 тыс. 502 руб. 93 коп.

Летчик-космонавт, Герой России получил наибольший доход среди всех пензенских депутатов в 2021 году.

Народный избранник владеет квартирой (60,9 кв. м), земельным участком (877 кв. м), жилым домом (194,6 кв. м), а также автомобилем Toyota Land Cruiser 200. Его супруга задекларировала доход в 1 млн 860 тыс. 253 руб. У нее в собственности - автомобиль BMW Х3.

Еще один единоросс, Игорь Руденский, стал вторым по размеру дохода. Он заработал 18 млн 853 тыс. 476 руб. 51 коп.

Дмитрий Каденков (также представитель «Единой России») указал в декларации сумму в 5 млн 985 тыс. 210 руб. 26 коп., его супруга - 5 млн 819 тыс. 739 руб. В безвозмездном пользовании у депутата - квартира площадью 85,7 кв. м, в собственности - мотовездеход Yamaha.

Коммунист Георгий Камнев сообщил о доходе в 2 млн 560 тыс. 664 руб. 56 коп., его супруга - 178 тыс. 214 руб. 17 коп. У депутата есть доли в трех квартирах (24,8; 38,5; 73,4 кв. м).