Валерий Беспалов сообщил об уходе из правительства

22.12.2021 | 10:12

Врио заместителя председателя правительства Пензенской области Валерий Беспалов покидает свой пост. Об этом он сообщил в среду, 22 декабря, на личной странице в Instagram.

«Сегодня мой крайний день работы в правительстве Пензенской области. 8 лет государственной службы прошли. Спасибо всем, кто был рядом все эти годы», - написал Беспалов.

Причину своего ухода с поста зампреда он не уточнил. Также неизвестными пока остаются его дальнейшие планы.

«Я принял для себя решение, что никаких комментариев давать не буду», - сообщил Валерий Николаевич в телефонном разговоре с редактором сетевого издания «ПензаИнформ».

Беспалов оставался единственным заместителем председателя правительства, не переназначенным после того, как губернатором Пензенской области стал Олег Мельниченко. Зампредом он был с января 2014-го, курировал министерство экономического развития и промышленности, а также министерство сельского хозяйства.