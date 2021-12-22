Политика

Валерий Беспалов сообщил об уходе из правительства

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Врио заместителя председателя правительства Пензенской области Валерий Беспалов покидает свой пост. Об этом он сообщил в среду, 22 декабря, на личной странице в Instagram.

«Сегодня мой крайний день работы в правительстве Пензенской области. 8 лет государственной службы прошли. Спасибо всем, кто был рядом все эти годы», - написал Беспалов.

Причину своего ухода с поста зампреда он не уточнил. Также неизвестными пока остаются его дальнейшие планы.

«Я принял для себя решение, что никаких комментариев давать не буду», - сообщил Валерий Николаевич в телефонном разговоре с редактором сетевого издания «ПензаИнформ».

Беспалов оставался единственным заместителем председателя правительства, не переназначенным после того, как губернатором Пензенской области стал Олег Мельниченко. Зампредом он был с января 2014-го, курировал министерство экономического развития и промышленности, а также министерство сельского хозяйства.

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Гость||

Первый

Гость||

penzainform.ru писал(a):

курировал министерство экономического развития и промышленности, а также министерство сельского хозяйства.
Ну и как куратортсво? Удалось? Какие успехи?

Гость||

ПОЛНАЯ БЕЗДАРНОСТЬ

Гость||

Лет 5 назад на страничке Валеры в Фэйсбуке под его фотографией стояла его же подпись: "Молод, красив, обеспечен."

Гость||

Давно пора было.

Гость||

А посидеть на дорожку?

Гость||

Ой горе то какоооеее....

Гость||

Это он любитель пьяным давать порубить на авто?

Гость||

А что сделал хорошого людям области сея персонаж?

Гость||

жизнь удалась

Гость||

А посидеть лет пять,подожди милок

Гость||

На фото в туалет хочет

Гость||

А Ванющке он нравился

Гость||

Персонаж из произведений Салтыкова-Щедрина.

Гость||

Щас Ваня даст показания и валерке 12 лет сидки

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
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