Валерий Беспалов сообщил об уходе из правительства

Врио заместителя председателя правительства Пензенской области Валерий Беспалов покидает свой пост. Об этом он сообщил в среду, 22 декабря, на личной странице в Instagram.
«Сегодня мой крайний день работы в правительстве Пензенской области. 8 лет государственной службы прошли. Спасибо всем, кто был рядом все эти годы», - написал Беспалов.
Причину своего ухода с поста зампреда он не уточнил. Также неизвестными пока остаются его дальнейшие планы.
«Я принял для себя решение, что никаких комментариев давать не буду», - сообщил Валерий Николаевич в телефонном разговоре с редактором сетевого издания «ПензаИнформ».
Беспалов оставался единственным заместителем председателя правительства, не переназначенным после того, как губернатором Пензенской области стал Олег Мельниченко. Зампредом он был с января 2014-го, курировал министерство экономического развития и промышленности, а также министерство сельского хозяйства.
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