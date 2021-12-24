Депутаты гордумы прекратили полномочия Оксаны Милаевой

В пятницу, 24 декабря, на сессии Пензенской городской думы депутаты прекратили полномочия Оксаны Милаевой, назначенной замминистра образования региона.
Глава города Владимир Мутовкин уточнил: так как Милаева заняла пост 21 декабря, необходимо оформить ее уход 20-м числом. Соответствующее заявление от нее имеется.
Народные избранники проголосовали за сложение полномочий. Мандат депутата гордумы будет передан другому кандидату от КПРФ.
«Оксана Всеволодовна будет у нас вести целый пласт работы. Главная задача системы образования - не только знания давать, но и человека воспитывать. Вот за систему воспитания в системе образования Пензенской области и будет отвечать Оксана Всеволодовна», - заявил губернатор Олег Мельниченко, когда озвучивал новые назначения в региональном правительстве.
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