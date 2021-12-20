Стала известна должность Оксаны Милаевой на госслужбе

20.12.2021 | 08:10

Оксана Милаева назначена заместителем министра образования Пензенской области. Об этом было объявлено во время оперативного совещания в правительстве в понедельник, 20 декабря.

«Она у нас кандидат наук, доцент, преподаватель юридического факультета Пензенского государственного университета (долгое время работала), последнее время была депутатом Пензенской городской думы», - пояснил губернатор Олег Мельниченко.

По его словам, Милаева награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

«Прошу любить и жаловать. Оксана Всеволодовна будет у нас вести целый пласт работы, связанный с воспитанием в учебных заведениях. Главная задача системы образования - не только знания давать, но и человека воспитывать. Вот за систему воспитания в системе воспитания Пензенской области и будет отвечать Оксана Всеволодовна», - резюмировал глава региона.

О своем намерении отказаться от мандата депутата гордумы Милаева сообщила еще 15 ноября, но о причинах ухода тогда предпочла не распространяться. Глава Пензы Владимир Мутовкин пояснил, что она ждала согласования на государственную должность, теперь все согласовано, должность определена. Однако, где именно будет работать Милаева, он тогда не озвучил. Теперь это стало известно.