В областном правительстве остался один не переназначенный зампред

29.11.2021 | 09:54

В правительстве Пензенской области остался только один заместитель председателя, до сих пор не избавившийся от приставки «врио». Это Валерий Беспалов.

В настоящее время 55-летний чиновник курирует министерство экономического развития и промышленности, а также министерство сельского хозяйства.

Пост зампреда Валерий Беспалов занимает с января 2014 года. В марте 2021-го после увольнения губернатора Ивана Белозерцева и ухода правительства в отставку к должности Беспалова добавилась приставка «врио», сохраняющаяся до сих пор.

В течение осени были переназначены председатель правительства Николай Симонов, его первые замы Виктор Кувайцев и Олег Ягов, а также заместители Лариса Рябихина, Алексей Костин и Вячеслав Космачев.