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Политика

В областном правительстве остался один не переназначенный зампред

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В правительстве Пензенской области остался только один заместитель председателя, до сих пор не избавившийся от приставки «врио». Это Валерий Беспалов.

В настоящее время 55-летний чиновник курирует министерство экономического развития и промышленности, а также министерство сельского хозяйства.

Пост зампреда Валерий Беспалов занимает с января 2014 года. В марте 2021-го после увольнения губернатора Ивана Белозерцева и ухода правительства в отставку к должности Беспалова добавилась приставка «врио», сохраняющаяся до сих пор.

В течение осени были переназначены председатель правительства Николай Симонов, его первые замы Виктор Кувайцев и Олег Ягов, а также заместители Лариса Рябихина, Алексей Костин и Вячеслав Космачев.

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Гость||

Поееедем, красооотка, катааааться, давно я тебяяя поджидааал.

Гость||

Оформили за передачу управления машиной пьяной женщине.Даже гаишников загрузить не смог,зампред.

Гость||

Ну а что:один перепутал кабана с лосем, этот пересадил пьяную бабу,такая власть.И не удивлюсь, если оставят,можно,конечно,отставного военного или прокурора..

Гость||

А министр культуры Курдова тоже до сих пор с приставкой врио.

Гость||

Вам,то какая разница.Как решать они,так и будет.

Гость||

Нам проста побалякать.

Гость||

Без приставки она таперича. Отвалилась. И она, и приставка.

Гость||

Гость писал(a):

А министр культуры Курдова тоже до сих пор с приставкой врио.
Министром культуры Пензенской области назначен Сергей Бычков. Соответствующее решение озвучил на планерке в понедельник, 29 ноября, губернатор Олег Мельниченко.

Гость||

валерка гроза ГАИ сидит крепко в кресле скоро переназначют такие люди всегда нужны

Гость||

Развели его гайцы,как лоха.Достаточно было сказать,что он не в курсе,что мадам пьяна,и все.А он их авторитетом хотел задавить,а объяснения дал какие им были нужны.

Гость||

А где люди из кадрового резерва?

Гость||

Гость писал(a):

А где люди из кадрового резерва?
Нет ни какого резерва это миф, иллюзия.

Гость||

Ему точно 55,я думал 65?

Гость||

Баткаева всё знает,о зарплатах копеечных учителей в области не знает.Все толковые учителя занимаются репетиторством или уехали в столицу.

Гость||

Это случайно не он дал пьяной бабе по рулить?

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Имя: Гость
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