В областном правительстве остался один не переназначенный зампред

В правительстве Пензенской области остался только один заместитель председателя, до сих пор не избавившийся от приставки «врио». Это Валерий Беспалов.
В настоящее время 55-летний чиновник курирует министерство экономического развития и промышленности, а также министерство сельского хозяйства.
Пост зампреда Валерий Беспалов занимает с января 2014 года. В марте 2021-го после увольнения губернатора Ивана Белозерцева и ухода правительства в отставку к должности Беспалова добавилась приставка «врио», сохраняющаяся до сих пор.
В течение осени были переназначены председатель правительства Николай Симонов, его первые замы Виктор Кувайцев и Олег Ягов, а также заместители Лариса Рябихина, Алексей Костин и Вячеслав Космачев.
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Поееедем, красооотка, катааааться, давно я тебяяя поджидааал.