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Политика

В гордуме назвали причину досрочного ухода Оксаны Милаевой

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Во вторник, 14 декабря, на заседании комиссии Пензенской городской думы обсуждалось досрочное прекращение полномочий депутата Оксаны Милаевой.

О своем намерении отказаться от мандата она сообщила сетевому изданию «ПензаИнформ» еще 15 ноября, но о причинах ухода тогда предпочла не распространяться.

На заседании, состоявшемся спустя месяц после этого, заместитель главы Пензы Иван Краснов уточнил, что от Оксаны Милаевой поступило заявление.

«Впервые депутат слагает полномочия раньше срока, и мы даже не знаем, в чем причина», - отметил депутат Жиганша Туктаров.

Глава Пензы Владимир Мутовкин пояснил, что Оксана Милаева ждала согласования на государственную должность, теперь все согласовано, должность определена. Однако, где именно будет работать Милаева, Мутовкин не озвучил.

Окончательное решение по сложению ею полномочий депутаты примут на ближайшей сессии.

Оксана Милаева стала депутатом от КПРФ осенью 2019 года, являлась председателем одной из комиссий в думе.

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Гость||

А какая разница? Это место партии КПРФ, а не конкретного депутата.

Гость||

Мастеров по обдуриванию народа ценят и лелеют

Гость||

Гость писал(a):

А какая разница? Это место партии КПРФ, а не конкретного депутата.
Тогда нужно по 1 человеку от каждой партии, все равно голосуют как партия скажет. Бюджет на зарплатах и прочих расходах здорово сэкономим.

Гость||

Кто то что то потерял от её присутствия или ухода? Пусть идёт, попутного ей в ..спину

Гость||

Зарплату и премии в гордуме получают только депутаты Мутовкин, Краснов и Шаляпин и работники аппарата.

Гость||

Рокировочка возможно.Место срочно понадобилось какому нибудь достойнейшему господину.Ну очень срочно.

Гость||

Почему не перечислены заслуги депутата? Неужели просто просидела с ровной спиной?

Гость||

На фотографии выглядит как будто только бухнула

Гость||

что конкретно полезного она сделала для ГОРОДА????

ГПЗ-24 как утопало в грязи так и утопает

Имя: Гость
Комментарий:

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