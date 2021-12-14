В гордуме назвали причину досрочного ухода Оксаны Милаевой

14.12.2021 | 16:17

Во вторник, 14 декабря, на заседании комиссии Пензенской городской думы обсуждалось досрочное прекращение полномочий депутата Оксаны Милаевой.

О своем намерении отказаться от мандата она сообщила сетевому изданию «ПензаИнформ» еще 15 ноября, но о причинах ухода тогда предпочла не распространяться.

На заседании, состоявшемся спустя месяц после этого, заместитель главы Пензы Иван Краснов уточнил, что от Оксаны Милаевой поступило заявление.

«Впервые депутат слагает полномочия раньше срока, и мы даже не знаем, в чем причина», - отметил депутат Жиганша Туктаров.

Глава Пензы Владимир Мутовкин пояснил, что Оксана Милаева ждала согласования на государственную должность, теперь все согласовано, должность определена. Однако, где именно будет работать Милаева, Мутовкин не озвучил.

Окончательное решение по сложению ею полномочий депутаты примут на ближайшей сессии.

Оксана Милаева стала депутатом от КПРФ осенью 2019 года, являлась председателем одной из комиссий в думе.