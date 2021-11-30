Путин представил Совфеду кандидата в прокуроры Пензенской области

30.11.2021 | 16:17

Во вторник, 30 ноября, комитеты Совета Федерации на совместном заседании обсудили представленные Президентом Российской Федерации кандидатуры для назначения на должности прокуроров пяти субъектов России. Об этом сообщается на сайте Совфеда.

На должность прокурора Пензенской области был представлен Алексей Павлов, на данный момент занимающий должность заместителя прокурора Самарской области.

Виктор Мельник представлен как кандидат на должность прокурора Санкт-Петербурга, Игорь Пантюшин - Республики Башкортостан, Андрей Тимошич - Вологодской области, Олег Юрасов - Ивановской области.

Кандидатам задали вопросы, касающиеся решения важных, социально значимых проблем с учетом специфики соответствующих регионов. Особое внимание кандидатов должно быть уделено безопасности детей и молодежи, избирательным правам граждан, противодействию коррупции, соблюдению природоохранного законодательства.

Заключения будут направлены Председателю Совфеда Валентине Матвиенко для информирования Президента Российской Федерации о результатах проведенных консультаций. Именно он назначает на должность и освобождает от должности прокуроров субъектов РФ.

На данный момент обязанности прокурора Пензенской области исполняет Александр Лейзенберг. До него надзорный орган региона с 2013 года возглавляла Наталья Канцерова, уволенная указом Президента РФ от 18 октября 2021 года.