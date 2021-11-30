Политика

Путин представил Совфеду кандидата в прокуроры Пензенской области

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Во вторник, 30 ноября, комитеты Совета Федерации на совместном заседании обсудили представленные Президентом Российской Федерации кандидатуры для назначения на должности прокуроров пяти субъектов России. Об этом сообщается на сайте Совфеда.

На должность прокурора Пензенской области был представлен Алексей Павлов, на данный момент занимающий должность заместителя прокурора Самарской области.

Виктор Мельник представлен как кандидат на должность прокурора Санкт-Петербурга, Игорь Пантюшин - Республики Башкортостан, Андрей Тимошич - Вологодской области, Олег Юрасов - Ивановской области.

Кандидатам задали вопросы, касающиеся решения важных, социально значимых проблем с учетом специфики соответствующих регионов. Особое внимание кандидатов должно быть уделено безопасности детей и молодежи, избирательным правам граждан, противодействию коррупции, соблюдению природоохранного законодательства.

Заключения будут направлены Председателю Совфеда Валентине Матвиенко для информирования Президента Российской Федерации о результатах проведенных консультаций. Именно он назначает на должность и освобождает от должности прокуроров субъектов РФ.

На данный момент обязанности прокурора Пензенской области исполняет Александр Лейзенберг. До него надзорный орган региона с 2013 года возглавляла Наталья Канцерова, уволенная указом Президента РФ от 18 октября 2021 года.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

До него надзорный орган региона с 2013 года возглавляла Наталья Канцерова, уволенная указом Президента РФ от 18 октября 2021 года.
Хорошо что она ушла. Пусть снимает фильмы на новом месте работы.

Гость||

Засиделась однако и все ракно на пенсию прокурорскую не хочет.

Гость||

то айзберги то вайзберги а где петровы ивановы

Гость||

А что ты имеешь против айзбергов и вайзбергов?

Гость||

Пензенского активиста признали виновным в избиении экс-полицейского

Евгений Малышев

Железнодорожный районный суд Пензы назначил активисту Альберту Герасимову девять месяцев исправительных работ. Герасимова признали виновным в нападении на бывшего полицейского Аюба Арсамурзаева и причинении ему легкого вреда здоровью (часть 1 статьи 115 УК РФ). Активист с приговором не согласился. В последнем слове он заявил о предвзятости судьи Марины Егоровой. Об этом Альберт Герасимов рассказал «7х7».

Судья Марина Егорова огласила приговор 30 ноября. Она назначила Альберту Герасимову девять месяцев исправительных работ с удержанием 15% зарплаты.

Первоначально обвинение вменяло активисту умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести (статья 112 УК РФ). Однако на прениях прокурор попросил суд изменить статью и запросил в качестве наказания 10 месяцев исправительных работ с удержанием 10% зарплаты.

В последнем слове активист назвал уголовное дело политическим. Он напомнил, что двое неизвестных напали на него через две недели после акции, проведенной перед коттеджем бывшего губернатора Ивана Белозерцева.

— Одним из них оказался бывший полицейский Аюб Арсамурзаев, который облил меня краской с ног до головы. Данного гражданина я задержал и сдал полицейским. Однако сотрудники полиции начали покрывать Арсамурзаева и его сообщников. Они решили «сшить» уголовное дело в отношении меня, но весьма топорно сработали, — рассказал в последнем слове Герасимов.

По словам собеседника «7х7», во время следствия полицейские отказывались допрашивать прямых свидетелей происшествия, изымать телефон Арсамурзаева для возможного установления его сообщников, а также проводить повторную судмедэкспертизу. Это, считает Герасимов, является прямым нарушением закона.

Гость||

Альберт Герасимов 8 апреля 2020 года написал на заборе перед коттеджем уже бывшего пензенского губернатора Ивана Белозерцева: «Белозерцев, убери забор!!! Это общественная дорога». Активист считал, что забор незаконно занимал муниципальную землю и проезжую часть улицы Лазо. Руководитель аппарата главы региона Лариса Рябихина сообщила «7х7», что забор стоит на частной территории, не создает помех для движения пешеходов и транспорта.

22 апреля на Герасимова напали двое неизвестных и облили его краской. Одного из них он задержал и передал прибывшим полицейским. Возбуждать уголовное дело в отношении нападавшего полиция отказалась, поскольку не усмотрела в его действиях состава преступления. В августе правоохранители возбудили уголовное дело в отношении самого Герасимова по статье 112 УК РФ («Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести»). По версии полиции, Герасимов избил Арсамурзаева «на почве внезапно возникших неприязненных отношений, используя в качестве оружия пластиковое ведро».

Суд над Герасимовым начался в марте 2021 года. В рамках процесса провели две повторных судебно-медицинских экспертизы, которые не обнаружили в материалах уголовного дела доказательств вреда здоровью средней тяжести. По словам Альберта Герасимова, эксперты пришли к выводу, что первичный осмотр Арсамурзаева провели крайне непрофессионально.

Кроме того, суд допросил бывшего участкового Олега Перфильева, который проводил доследственную проверку по заявлению Арсамурзаева о нападении. Перфильев заявил, что с первого дня она находилась на особом контроле у высших чинов городского УМВД, которые требовали подвести Герасимова под уголовную статью.

Гость||

Петровы ивановы учиться не хотят, пьют алкоголь в больших количествах

Имя: Гость
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