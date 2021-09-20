Политика

Выборы в регионе посчитали состоявшимися и действительными

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«Выборы на территории Пензенской области считаются состоявшимися и действительными», - сообщил председатель избирательной комиссии Пензенской области Александр Синюков.

Подведены предварительные итоги голосования за кандидатов в губернаторы Пензенской области, а также депутатов Государственной Думы России. На волеизъявление гражданам отводилось три дня: 17, 18 и 19 сентября.

По федеральному округу или по партийным спискам данные пятерки лидеров распределились следующим образом: «Единая Россия» набрала 56,22%, КПРФ - 17,24%, ЛДПР - 7,50%, «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» - 6,09%, «Новые люди» - 4,89%.

Согласно предварительным результатам, показанным в одномандатных округах во время голосования за депутатов Госдумы, в 146-м Пензенском победил Игорь Руденский с 60,40%, а в 147-м Лермонтовском больше всех, 53,64%, набрал Александр Самокутяев.

По досрочным выборам губернатора Пензенской области явка составила 56,96%.

«Голоса распределились: Мельниченко Олег Владимирович - 72,38%, Шаляпин Олег Васильевич - 12,35%, Шпагин Алексей Николаевич - 5,69%, Васильев Александр Евгеньевич - 5,67%, Чугай Петр Прокофьевич - 2,30%», - рассказал Александр Синюков.

Что касается муниципальных выборов, во время них замещался 51 мандат, то только по 27-му округу в Сердобском районе кандидат набрал меньше 50% голосов. В ближайшие три месяца там будет назначена дата дополнительного голосования.

Это предварительные итоги выборов. Окончательные результаты голосования за губернатора Пензенской области станут известны 21 сентября, а 23-го будут обнародованы данные по выборам депутатов Государственной Думы 8-го созыва.

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Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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Гость||

Интересно, какие дураки за руденского и самокутяева голосовали

Гость||

Что может сделать космонавт для жителей Пензы? Что ещё можно обнулить?

Имя: Гость
Комментарий:

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