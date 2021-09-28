Олег Мельниченко отказался от мандата депутата Госдумы

28.09.2021 | 09:27

Олег Мельниченко отказался от мандата депутата Государственной Думы РФ. Об этом сообщили в правительстве Пензенской области.

Уточняется, что согласно процедуре мандат Мельниченко перейдет к следующему кандидату в региональной группе.

На выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, которые проходили в Пензенской области с 17 по 19 сентября, по федеральному округу или по партийным спискам «Единая Россия» набрала 56,22% голосов избирателей, КПРФ - 17,24%, ЛДПР - 7,50%, «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» - 6,09%, «Новые люди» - 4,89%.

В 146-м и 147-м одномандатных округах победили соответственно Игорь Руденский (60,40%) и Александр Самокутяев (53,64%). Во вторник, 28 сентября, на заседании избирательной комиссии Пензенской области будут рассмотрены вопросы об их регистрации.

Одновременно жители региона выбирали губернатора. Олег Мельниченко набрал 72,38%, Олег Шаляпин - 12,35%, Алексей Шпагин - 5,69%, Александр Васильев - 5,67%, Петр Чугай - 2,3%.