Политика

Мария Львова-Белова останется сенатором Совета Федерации

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Мария Львова-Белова останется сенатором Совета Федерации ФС РФ от Пензенской области. Об этом заявил губернатор Олег Мельниченко на пресс-подходе после собственной инаугурации во вторник, 28 сентября.

Львова-Белова - общественный деятель, автор уникальных проектов, исполнительный директор АНО помощи людям с инвалидностью «Квартал Луи», руководитель арт-поместья для людей с ограниченными физическими возможностями «Новые берега».

Она стала представлять правительство Пензенской области в верхней палате парламента в сентябре 2020 года в соответствии с постановлением бывшего губернатора Ивана Белозерцева.

О том, что после ареста Белозерцева Львова-Белова останется сенатором, она сама сообщила еще в апреле.

«Сегодня во время заседания Законодательного собрания Олег Владимирович Мельниченко попросил меня остаться в статусе сенатора и продолжить работу в интересах области. Для меня это большая честь. Впереди - много задач по развитию региона», - написала тогда Львова-Белова на своей странице в Instagram.

На официальном сайте Совфеда РФ сроком окончания полномочий Львовой-Беловой значился сентябрь 2021 года.

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Гость||

По каким критериям она отбирает жильцов в Луи-квартал?

Гость||

Гость писал(a):

По каким критериям она отбирает жильцов в Луи-квартал?
приходят мысли не хочется даже озвучивать

Гость||

Эта мадам не так проста,как ей хочется выглядеть. Она вам ещё покажет.

Гость||

Завыло БОЛОТО...

Гость||

Гость писал(a):

приходят мысли не хочется даже озвучивать
Вот тоже терзают смутные сомненья о социальном происхождении,если им прислугу нанимают?

Гость||

Гость писал(a):

Завыло БОЛОТО...
Хозяин попку не помыл,а ты уже лижешь...

Гость||

Попадья бросила своих детей в пензе и свалила в Москву.

Если она со своими так, то на чужих ей пофиг совсем

Гость||

Это та Маша, который избирателей обманула?

Голосовали за неё, а она за тёплое место отказалась от выбора избирателей.

Гость||

отсасывает наверное хорошо

Гость||

Долго разглядывал ее фото,и что это у неё перебинтованая голова,и повязка вся в крови,ажно перепугался. А это оказалсе платок такой,ну и ладнень ко.

Гость||

Баба с фамилией не может определиться, а ее в сенаторы

Гость||

Видели как она строила центр для инвалидов в Весёловке - все стройматериалы были разваливающиеся, древесина прогнившая, а кирпичи из вторсырья, зато денег выделено было немерено, на няню видать не хватало ещё одну

Имя: Гость
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