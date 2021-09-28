28.09.2021 | 15:30

Мария Львова-Белова останется сенатором Совета Федерации ФС РФ от Пензенской области. Об этом заявил губернатор Олег Мельниченко на пресс-подходе после собственной инаугурации во вторник, 28 сентября.

Львова-Белова - общественный деятель, автор уникальных проектов, исполнительный директор АНО помощи людям с инвалидностью «Квартал Луи», руководитель арт-поместья для людей с ограниченными физическими возможностями «Новые берега».

Она стала представлять правительство Пензенской области в верхней палате парламента в сентябре 2020 года в соответствии с постановлением бывшего губернатора Ивана Белозерцева.

О том, что после ареста Белозерцева Львова-Белова останется сенатором, она сама сообщила еще в апреле.

«Сегодня во время заседания Законодательного собрания Олег Владимирович Мельниченко попросил меня остаться в статусе сенатора и продолжить работу в интересах области. Для меня это большая честь. Впереди - много задач по развитию региона», - написала тогда Львова-Белова на своей странице в Instagram.

На официальном сайте Совфеда РФ сроком окончания полномочий Львовой-Беловой значился сентябрь 2021 года.