Уроженка Пензы может стать вице-спикером Госдумы РФ

27.09.2021 | 10:25

Уроженка Пензы Анна Кузнецова, занимающая пост уполномоченного по правам ребенка при Президенте РФ, может занять пост вице-спикера Госдумы РФ.

Такую версию в воскресенье, 26 сентября, выдвинуло РИА «Новости» со ссылкой на два собственных источника.

Ранее Кузнецова вошла в пятерку федерального списка «Единой России» на выборах наряду с главой МИД Сергеем Лавровым, министром обороны Сергеем Шойгу, врачом Денисом Проценко и руководителем «Сириуса» Еленой Шмелевой.

«Накануне Владимир Путин заявил, что председатель Госдумы VII созыва Вячеслав Володин достоин того, чтобы вновь возглавить нижнюю палату парламента», - сообщило агентство.

Анна Кузнецова стала омбудсменом в сентябре 2016 года. 15 января 2019-го Президент РФ Владимир Путин продлил полномочия пензячки еще на пять лет.