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Политика

Уроженка Пензы может стать вице-спикером Госдумы РФ

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Уроженка Пензы Анна Кузнецова, занимающая пост уполномоченного по правам ребенка при Президенте РФ, может занять пост вице-спикера Госдумы РФ.

Такую версию в воскресенье, 26 сентября, выдвинуло РИА «Новости» со ссылкой на два собственных источника.

Ранее Кузнецова вошла в пятерку федерального списка «Единой России» на выборах наряду с главой МИД Сергеем Лавровым, министром обороны Сергеем Шойгу, врачом Денисом Проценко и руководителем «Сириуса» Еленой Шмелевой.

«Накануне Владимир Путин заявил, что председатель Госдумы VII созыва Вячеслав Володин достоин того, чтобы вновь возглавить нижнюю палату парламента», - сообщило агентство.

Анна Кузнецова стала омбудсменом в сентябре 2016 года. 15 января 2019-го Президент РФ Владимир Путин продлил полномочия пензячки еще на пять лет.

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Источник — ria.ru
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Гость||

Опять родила?

Гость||

Пусть расскажет как поп деньги на лохах поднимает

Гость||

Она уроженка Ваня танкист земляк был

Гость||

Её по моему народ депутатом выбирал а она избирателей кинула на должности в столице

Гость||

Гость писал(a):

Её по моему народ депутатом выбирал а она избирателей кинула на должности в столице
не её - а Львову-Белову - она сейчас сенатор )))

Гость||

Нелюди, Вы что какие злые? Гордиться надо, что наша землячка такое большое дело делает для государства: "Защищает детей".

Гость||

Ищу пapня который будет меня тpаxaть) Паpни скоpострелы мимо) Я хочу yдовлетвоpять все свои потpебнoсти и чтобы паpень лизaл все мои дыpoчки и дaвал в poтик. Нaписать в пpиват:---- http://me.sv/id373472

Гость||

должность то какая вице-спикер, не патриотично слышится, как же она такая поп-семья-дети-традиции будет с такой англицкой должностью обозначающей замещающий говорителя

Гость||

Гость писал(a):

"Защищает детей".
так я как родитель и без неё могуц защетить

Гость||

Не у всех детей есть родители, которые защищают своих детей. Есть родители, от которых нужно защищать детей. А то, что Вы пишите-это злость и зависть. Очень плохие качества, чтобы идти с ними по жизни.

Имя: Гость
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