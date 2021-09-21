Озвучена дата инаугурации Олега Мельниченко

21.09.2021 | 18:31

Несмотря на то что заседание избирательной комиссии Пензенской области официально прошло как очередное, фактически его можно назвать историческим. На нем огласили окончательные итоги голосования за кандидатов на пост высшего должностного лица региона.

«Предлагается признать досрочные выборы губернатора Пензенской области 19 сентября текущего года состоявшимися и результаты выборов действительными, признать избранным губернатором Пензенской области Мельниченко Олега Владимировича, за которого проголосовали 428 868 избирателей», - зачитал протокол заместитель председателя избирательной комиссии Пензенской области Алексей Климухин.

Что составляет 72,38% общего количества пензенцев, принявших участие в голосовании. В качестве подтверждающего избрание документа Олегу Мельниченко выдали удостоверение установленного образца.

Планируется, что инаугурация (официальная церемония вступления в должность избранного губернатора) состоится во вторник, 28 сентября.

«Я хочу поблагодарить всех жителей Пензенской области, оказавших мне поддержку на выборах. Это огромный кредит доверия, который мне оказан, мне надо его теперь отрабатывать добрыми делами и хорошей работой на благо жителей нашего региона», - отметил врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко.

После инаугурации он предложит кандидатуры на должности председателя правительства области, а также членов кабинета министров.