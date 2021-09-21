Политика

Озвучена дата инаугурации Олега Мельниченко

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Несмотря на то что заседание избирательной комиссии Пензенской области официально прошло как очередное, фактически его можно назвать историческим. На нем огласили окончательные итоги голосования за кандидатов на пост высшего должностного лица региона.

«Предлагается признать досрочные выборы губернатора Пензенской области 19 сентября текущего года состоявшимися и результаты выборов действительными, признать избранным губернатором Пензенской области Мельниченко Олега Владимировича, за которого проголосовали 428 868 избирателей», - зачитал протокол заместитель председателя избирательной комиссии Пензенской области Алексей Климухин.

Что составляет 72,38% общего количества пензенцев, принявших участие в голосовании. В качестве подтверждающего избрание документа Олегу Мельниченко выдали удостоверение установленного образца.

Планируется, что инаугурация (официальная церемония вступления в должность избранного губернатора) состоится во вторник, 28 сентября.

«Я хочу поблагодарить всех жителей Пензенской области, оказавших мне поддержку на выборах. Это огромный кредит доверия, который мне оказан, мне надо его теперь отрабатывать добрыми делами и хорошей работой на благо жителей нашего региона», - отметил врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко.

После инаугурации он предложит кандидатуры на должности председателя правительства области, а также членов кабинета министров.

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Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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Гость||

Во сколько бюджету эта процедура выходит? Сколько с каждого района смякитили?

Гость||

Вы за это голосовали, либо на попе ровно сидели, не ходя на выборы, а половина избирателей не голосовало... Принимайте теперь ситуацию, как она есть. Да здравствует новый губер...

Гость||

А ведь постарел за эти полгода,видно не сахар в этом кресле сидеть. Ну ничего, стерпится, слюбится ..

Гость||

Лизоблюды губернатора О.Мельниченко, хватит дурить народ!

«ПАТРИОТ» ОЛЕГ МЕЛЬНИЧЕНКО НЕ СЛУЖИЛ В АРМИИ!

Олег Мельниченко с июля 1991 года по январь 1992 года - курсант Ленинградского высшего политического училища имени 60-летия ВЛКСМ внутренних войск МВД СССР, г. Санкт-Петербург.

ОЛЕГ МЕЛЬНИЧЕНКО - «патриот-недоучка», адепт марксизма и ленинизма, ПРОУЧИЛСЯ В УЧИЛИЩЕ внутренних войск МВД ВСЕГО ПОЛГОДА, его оттуда "ушли" и ОН НАГЛО ОТКОСИЛ ОТ АРМИИ и с 1992 - 1997 г. был студентом Пензенского государственного педагогического университета им. В.Г. Белинского, г. Пенза.

«Конституция Российской Федерации:

Статья 59.1. Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации.

Статья 19.1. Все равны перед законом и судом.»

Никаких исключений или послаблений!

"Dura lex, sed lex" - Закон суров, но это закон!

Наш Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части реализации мер по повышению престижа и привлекательности военной службы по призыву"

Согласно Федерального закона от 2 июля 2013 г. № 170-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части реализации мер по повышению престижа и привлекательности военной службы по призыву", который вступил в силу с 1 января 2014 года, факт прохождения военной службы стал обязательным условием для занятия должности госслужащего (ст. 3 Закона)!

Из указанных норм следует, что с 1 января 2014 г. граждане, у которых в документах воинского учета имеется запись о том, что они не прошли военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, будут получать отказ в случае подачи ими заявлений о поступлении на гражданскую или муниципальную службу. Кроме того, те граждане, которые поступили на гражданскую или муниципальную службу до достижения ими 27-летнего возраста, подлежат увольнению с такой службы в случае, если они в соответствии с заключением призывной комиссии будут признаны не прошедшими военную службу по призыву, не имея на то законных оснований.

Сие означает - Граждане, которые уже состоят на госслужбе, должны освободить занимаемые должности, в том случае если не служили в армии без законных на то оснований!

ПОДРОБНЕЕ >> https://fs-anticriminal.livejournal.com/14308.html

Гость||

Гость писал(a):

НАВЕДИТЕ ПОРЯДОК В КУЛЬТУРЕ. Вся надежда на Вас!!!

В стране БЕДА! Вирус бескультурия страшнее других вирусов,от него никто не умирает,но выкашивает целые поколения.Без духовно-нравственной основы не может устоять ни одно государство. Этому масса исторических примеров.

Отсутствие морали приводит к деградации общества,культура убивается на глазах .В Пензе(дырявая лошадь с лицом Героя Советского союза Ю.А.Гагарина).

Это современная война в СМИ и культуре для расчеловечивания и разделения людей.

А запрос на духовность и нравственность в обществе есть.

Почему модератор убирает обращение и просьбу народа к губернатору О.Р.Мельниченко? Вы хотите,чтобы Ваши дети и внуки росли Иванами не помнящими родства,не умеющими мыслить,чтить подвиги предков? Как и откуда тогда в России вырастут патриоты своей великой Родины?

Гость||

Они уже есть в думе,больше не надобно.

Гость||

Хромой Гончар спасет нас.

Имя: Гость
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