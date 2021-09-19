В Пензенской области опубликованы свежие данные по явке избирателей

19.09.2021 | 12:21

В Пензенской области продолжается голосование за кандидатов в депутаты Государственной Думы и на пост губернатора. Воскресенье, 19 сентября, станет последним днем выборов.

«На 12:00 явка избирателей по Пензенской области составила 45,35%», - сообщили представители регионального избиркома в официальном Twitter-аккаунте.

В Пензе лидером по явке стал Первомайский район - там волеизъявление сделали 34,20% избирателей. В Железнодорожном явка составила 32,06%, в Ленинском - 31,39%, в Октябрьском - 30,43%.

В Кузнецке проголосовали 46,42% избирателей, в Заречном - 37,85%.

Лидером среди районов области стал Камешкирский, там проголосовало 74,73% избирателей. В других муниципальных образованиях такая явка: Башмаковский район - 70,29%, Шемышейский - 69,39%, Лопатинский - 69,29%, Тамалинский - 64,85%, Неверкинский - 69,64%, Кузнецкий - 64,73%, Бековский - 62,32%, Колышлейский - 60,89%, Малосердобинский - 59,86%, Земетчинский - 58,38%, Сердобский - 55,45%, Белинский - 54,18%, Пачелмский - 52,12%, Каменский - 40,10%, Пензенский - 37,98%.

По данным на 10:00 явка была 41,78%.