Сетевое издание|18+|Воскресенье|19 сен 2021|12:55
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+6oC
+7oC
Завтра | Дождь |

Политика

В Пензенской области опубликованы свежие данные по явке избирателей

Печать

В Пензенской области продолжается голосование за кандидатов в депутаты Государственной Думы и на пост губернатора. Воскресенье, 19 сентября, станет последним днем выборов.

«На 12:00 явка избирателей по Пензенской области составила 45,35%», - сообщили представители регионального избиркома в официальном Twitter-аккаунте.

В Пензе лидером по явке стал Первомайский район - там волеизъявление сделали 34,20% избирателей. В Железнодорожном явка составила 32,06%, в Ленинском - 31,39%, в Октябрьском - 30,43%.

В Кузнецке проголосовали 46,42% избирателей, в Заречном - 37,85%.

Лидером среди районов области стал Камешкирский, там проголосовало 74,73% избирателей. В других муниципальных образованиях такая явка: Башмаковский район - 70,29%, Шемышейский - 69,39%, Лопатинский - 69,29%, Тамалинский - 64,85%, Неверкинский - 69,64%, Кузнецкий - 64,73%, Бековский - 62,32%, Колышлейский - 60,89%, Малосердобинский - 59,86%, Земетчинский - 58,38%, Сердобский - 55,45%, Белинский - 54,18%, Пачелмский - 52,12%, Каменский - 40,10%, Пензенский - 37,98%.

По данным на 10:00 явка была 41,78%.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 
Гость||

Это как же "Железка" сдала позиции. Помощников разогнали по другим районам. Не берегут кадры. Патриоты района подмогните по старой памяти. А то как-то за район обидно, хоть не благодарный он.

Гость||

Жду когда же явка составит 146%.

Гость||

Жду когда же явка составит 146%. - ДИБИЛ

Гость||

Гость писал(a):

ДИБИЛ
Невежда.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте