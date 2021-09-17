На избирательные участки явилось более 13% жителей области

17.09.2021 | 16:35

На 15:00 пятницы, 17 сентября, явка избирателей на участки в целом по Пензенской области составила 13,07%. Об этом сообщил региональный избирком.

На выборах депутатов Госдумы восьмого созыва в Пензе процент избирателей, принявших участие в голосовании, в среднем составил 7,5-9% общего числа: в Ленинском районе - 10,84%, в Первомайском - 10,55%, в Железнодорожном - 8,91%, в Октябрьском - 8,58%.

В Заречном на участки пришли 15,46% избирателей, в Кузнецке - 10,08%, в Кузнецком районе - 15,01%, в Пензенском районе - 8,85%, в Камешкирском - 22,07%, в Лопатинском - 35,1%, в Неверкинском - 14,56%, в Шемышейском - 28,86%, в Малосердобинском - 18,68%, в Вадинском - 19,27%, в Спасском - 18,85%, в Наровчатском - 15,59%, в Земетчинском - 16,84%, в Пачелмском - 13,23%, в Башмаковском - 23,47%, в Бековском - 22,02%, в Колышлейском - 16,36%, в Сердобском - 18,41%, в Бессоновском - 10,87%, в Сосновоборском - 19,73%, в Городищенском - 16,61%, в Иссинском - 18,36%, в Лунинском - 19,49%, в Никольском - 18,51%, в Нижнеломовском - 15,9%, в Мокшанском - 11,57%.

Выборы продлятся до 19 сентября. Действуют 1 067 избирательных участков, где жители региона могут отдать свои голоса за кандидатов в депутаты Госдумы и на пост губернатора региона, а в ряде районов - еще и за кандидатов в депутаты собраний представителей.