Политика

На избирательные участки явилось более 13% жителей области

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На 15:00 пятницы, 17 сентября, явка избирателей на участки в целом по Пензенской области составила 13,07%. Об этом сообщил региональный избирком.

На выборах депутатов Госдумы восьмого созыва в Пензе процент избирателей, принявших участие в голосовании, в среднем составил 7,5-9% общего числа: в Ленинском районе - 10,84%, в Первомайском - 10,55%, в Железнодорожном - 8,91%, в Октябрьском - 8,58%.

В Заречном на участки пришли 15,46% избирателей, в Кузнецке - 10,08%, в Кузнецком районе - 15,01%, в Пензенском районе - 8,85%, в Камешкирском - 22,07%, в Лопатинском - 35,1%, в Неверкинском - 14,56%, в Шемышейском - 28,86%, в Малосердобинском - 18,68%, в Вадинском - 19,27%, в Спасском - 18,85%, в Наровчатском - 15,59%, в Земетчинском - 16,84%, в Пачелмском - 13,23%, в Башмаковском - 23,47%, в Бековском - 22,02%, в Колышлейском - 16,36%, в Сердобском - 18,41%, в Бессоновском - 10,87%, в Сосновоборском - 19,73%, в Городищенском - 16,61%, в Иссинском - 18,36%, в Лунинском - 19,49%, в Никольском - 18,51%, в Нижнеломовском - 15,9%, в Мокшанском - 11,57%.

Выборы продлятся до 19 сентября. Действуют 1 067 избирательных участков, где жители региона могут отдать свои голоса за кандидатов в депутаты Госдумы и на пост губернатора региона, а в ряде районов - еще и за кандидатов в депутаты собраний представителей.

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Гость||

зачем они туда ходят?

Гость||

чудеса на виражах

Гость||

меня не загнать на эти участки

Гость||

16.51.

Обидно что сопливого не спросили? Так ты ж никто и звать тебя никак!

Гость||

Кто заголовки такие пишет? Что значит ЯВИЛИСЬ? Посетили, пришли, можно проголосовали. Очень грубо!

Гость||

Гость писал(a):

Что значит ЯВИЛИСЬ?
их потом куда то забрали?

Гость||

явление народа в местничковые избиркомы

Гость||

Гость писал(a):

Что значит ЯВИЛИСЬ?
их никто не ждал, а они, на тебе, явились! Что тут не понятно?))

Гость||

ЯВИЛИСЬ? Вообще-то являются по повестке ---в суд,в военкомат,в полицию)))

Гость||

Гость писал(a):

17.09.2021 17:41|

ЯВИЛИСЬ? Вообще-то являются по повестке

так там пригласительные имеются для явления

Гость||

Явка избирателей - слыхал?

Гость||

Теперь мы знаем процент бюджетников в каждом районе

Гость||

17:45 В точку!!!

Гость||

Гость писал(a):

16.51.

Обидно что сопливого не спросили? Так ты ж никто и звать тебя никак!

Человек спрашивает,зачем ходят,а не утверждает. Но дебилам это не понять?

Дмитрий Н. Мотовилов||

С заполненными бюллетенями?

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Имя: Гость
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