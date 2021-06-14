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Политика

Мельниченко выдвинули в кандидаты на должность губернатора области

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Врио главы региона Олега Мельниченко ​​выдвинули в качестве кандидата на должность губернатора Пензенской области. Соответствующее решение было принято на съезде партии «Единая Россия» в понедельник, 14 июня.

«​Олег Мельниченко выразил признательность делегатам за оказанное ему доверие, подчеркнул важность поддержки однопартийцев», - говорится в телеграм-канале регионального правительства «Пензенская область».

К выдвижению кандидата готовятся и в КПРФ. В ближайшее время состоится областная отчетно-выборная конференция, на которой озвучат имена кандидатов в депутаты Государственной Думы от КПРФ и на пост губернатора Пензенской области.

Досрочные выборы руководителя области состоятся в единый день голосования 19 сентября. Дату утвердили депутаты Законодательного собрания региона. После официальной публикации данного постановления был дан старт избирательной кампании. Региональная избирательная комиссия приступила к подготовке выборов, а политические партии - к мероприятиям по выдвижению кандидатов.

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Гость||

Кто бы мог подумать.

Гость||

Элла Памфилова сказала , что на выборах не допустит , чтобы население фальсифицировало голосование))))

Гость||

19 сентября пойдем на избирательные участки и проголосуем против единороссов.

Гость||

Пензенский ветер 2021-06-13 Чем дольше О.Мельниченко тянет с удалением из областного правительства В.Кувайцева, А.Воронкова, А.Качана, М.Торгашина и подобных им во главе с главной правительственной предпенсионной дивой Л.Рябухиной (от слова «бухать»), тем меньше у него шансов проработать хоть один губернаторский срок.

Гость||

Сегодня губернатор завтра зэк!

Не хочу, чтобы Мельниченко посадили за коррупцию поэтому буду против голосовать.

Он достоин лучшей должности в Москве.

Гость||

Правильно пусть пердит там.

Гость||

Теперь заживём

Гость||

Гость писал(a):

19 сентября пойдем на избирательные участки и проголосуем против единороссов.
Потом это назовут несогласованной акцией и все не те голоса отменят.

Гость||

Успехов Вам, Олег Владимирович. Желаю победы на выборах. Олег Владимирович достойный кандидат в губернаторы Пензенской области, хотя (отчасти фигура) федерального значения. Но все впереди. У Олега все получиться находясь в должности губернатора.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|14.06.2021 13:09|

19 сентября пойдем на избирательные участки и проголосуем против единороссов

Вот за это, тебя уже можно привлечь.

Гость||

Я буду голосовать, за Олега Владимировича.

Гость||

Гость писал(a):

19 сентября пойдем на избирательные участки и проголосуем против единороссов.
19 сентября пойдем на избирательные участки и проголосуем за Единую Россию.

Гость||

Гость писал(а):

> 19 сентября пойдем на избирательные участки и проголосуем против

> единороссов.

А вы подумали о том, что вам предоставят возможность голосовать 17, 18, 19 сентября? Имеет ли это значение или нет? Имеет. Далее простор для вашей фантазии. Пандемия никуда не делась.

Гость||

Гость писал(a):

Пензенский ветер 2021-06-13 Чем дольше О.Мельниченко тянет с удалением из областного правительства В.Кувайцева, А.Воронкова, А.Качана, М.Торгашина и подобных им во главе с главной правительственной предпенсионной дивой Л.Рябухиной (от слова «бухать»), тем меньше у него шансов проработать хоть один губернаторский срок.
Мнение навальниста

Гость||

По бессоновским фальсификаторам что? Выборы скоро,без них никак.

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Имя: Гость
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