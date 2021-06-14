Мельниченко выдвинули в кандидаты на должность губернатора области

14.06.2021 | 12:49

Врио главы региона Олега Мельниченко ​​выдвинули в качестве кандидата на должность губернатора Пензенской области. Соответствующее решение было принято на съезде партии «Единая Россия» в понедельник, 14 июня.

«​Олег Мельниченко выразил признательность делегатам за оказанное ему доверие, подчеркнул важность поддержки однопартийцев», - говорится в телеграм-канале регионального правительства «Пензенская область».

К выдвижению кандидата готовятся и в КПРФ. В ближайшее время состоится областная отчетно-выборная конференция, на которой озвучат имена кандидатов в депутаты Государственной Думы от КПРФ и на пост губернатора Пензенской области.

Досрочные выборы руководителя области состоятся в единый день голосования 19 сентября. Дату утвердили депутаты Законодательного собрания региона. После официальной публикации данного постановления был дан старт избирательной кампании. Региональная избирательная комиссия приступила к подготовке выборов, а политические партии - к мероприятиям по выдвижению кандидатов.