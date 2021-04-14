Мельниченко замкнул губернаторский рейтинг по позитивным упоминаниям

14.04.2021 | 10:45

Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко впервые попал в рейтинг глав российских регионов по упоминаемости в социальных сетях, который составили по итогам марта эксперты Центра политической конъюнктуры.

Мельниченко оказался на 34-й строке рейтинга по общему числу сообщений. Пользователи социальных сетей упомянули его 8 706 раз (это почти в два раза больше, чем количество постов о его предшественнике Иване Белозерцеве в феврале).

Стоит отметить, что Мельниченко назначили врио губернатора лишь 26 марта. Таким образом, при составлении рейтинга были учтены сообщения за период чуть более 5 дней.

При этом количество позитивных упоминаний Олега Мельниченко составило всего 1,61% от общего числа. Он оказался на последней, 85-й, строчке рейтинга по этому показателю. Лидером традиционно стал глава Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн (32,4% - молодежный форум «Территория действий»), на втором месте глава ЯНАО Дмитрий Артюхов (18,44% - открытие объектов социальной инфраструктуры), на третьем - глава Чувашской Республики Олег Николаев (17,81% - инициативы по поддержке бизнеса).

Негативными были 8,3% упоминаний Мельниченко в социальных сетях. Это позволило ему занять 32-ю строчку рейтинга.

Первым в списке оказался руководитель Красноярского края Александр Усс (31,1% - информационная кампания на тему коррупции), на втором месте - глава Республики Хакасии Валентин Коновалов (26,8% - критика экономических показателей региона), на третьем - глава Чукотского автономного округа Роман Копин (20,8% - критика мер борьбы с коронавирусом).