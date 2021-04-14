Источник: В Пензе задержан начальник управления ФНС

14.04.2021 | 09:15

В Пензенской области задержан начальник управления Федеральной налоговой службы Юрий Калабин. Об этом стало известно утром в среду, 14 апреля.

«В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания», - сообщил порталу PenzaInform.ru собеседник на условиях анонимности.

По данным еще одного источника PenzaInform.ru, Юрия Калабина задержали в его квартире.

Информация о масштабной операции, которую проводят сотрудники правоохранительных органов в УФНС, появилась накануне. Официально ее пока не подтвердили ни в региональном СУ СК, ни в УФСБ, ни в УМВД, ни в Росгвардии, ни в самой налоговой службе. 13 апреля ее представитель пояснил, что руководитель управления находится в отпуске.

Юрий Калабин родился 27 октября 1972 года в Саратове. В 1997 году окончил Саратовскую государственную экономическую академию по специальности «финансы и кредит» и поступил на госслужбу. С 2001 года занимал руководящие должности в налоговых органах в Саратовской области.

14 февраля 2013 года приказом Министерства финансов России был назначен на должность руководителя УФНС по Пензенской области. В ведомстве он непосредственно координировал и контролировал деятельность трех отделов - общего, кадров и безопасности.