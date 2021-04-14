Политика

Источник: В Пензе задержан начальник управления ФНС

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В Пензенской области задержан начальник управления Федеральной налоговой службы Юрий Калабин. Об этом стало известно утром в среду, 14 апреля.

«В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания», - сообщил порталу PenzaInform.ru собеседник на условиях анонимности.

По данным еще одного источника PenzaInform.ru, Юрия Калабина задержали в его квартире.

Информация о масштабной операции, которую проводят сотрудники правоохранительных органов в УФНС, появилась накануне. Официально ее пока не подтвердили ни в региональном СУ СК, ни в УФСБ, ни в УМВД, ни в Росгвардии, ни в самой налоговой службе. 13 апреля ее представитель пояснил, что руководитель управления находится в отпуске.

Юрий Калабин родился 27 октября 1972 года в Саратове. В 1997 году окончил Саратовскую государственную экономическую академию по специальности «финансы и кредит» и поступил на госслужбу. С 2001 года занимал руководящие должности в налоговых органах в Саратовской области.

14 февраля 2013 года приказом Министерства финансов России был назначен на должность руководителя УФНС по Пензенской области. В ведомстве он непосредственно координировал и контролировал деятельность трех отделов - общего, кадров и безопасности.

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Источник — фото nalog.ru
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Гость||

РАБОТАЙТЕ БРАТЬЯ!!!

Народ с Вами!

Гость||

Кто в Эмиратах отдыхает, кто в Турции, кто в СИЗО. В Пензе новая мода на проведение отпусков?

Гость||

Радостная новость!!!

Гость||

к "шконке" пусть привыкают

Гость||

А почему новость радостная?Наоги отменят или снизят?

Гость||

Региону не пора переходит на прямое президентское управление? Пока всё не растащили...

Гость||

Миллиардеры и миллионеры рулят, пора это прекращать, контингент на зонах нужно обновить

Гость||

Гость писал(a):

РАБОТАЙТЕ БРАТЬЯ!!!
Дурок комментирует.

Гость||

Вот и в УМВД нацеливают на соблюдение дисциплины

Гость||

Ещё б за судей взялись...но эти не прикосновенны (((

Гость||

возврат НДС?

Гость||

Гость писал(a):

Региону не пора переходит на прямое президентское управление? Пока всё не растащили...
Вы реально не понимаете, из-за чего в стране такой бардак?

Гость||

Гость писал(a):

Дурок комментирует
Отца своего узнал?

Гость||

вот куда идут наши с вами налоги, на содержание этого козла шли в частности

Гость||

Гость писал(a):

Региону не пора переходит на прямое президентское управление? Пока всё не растащили...
проблема в том что чем крепче власть, тем жирнее воротилы и тем больше и безнаказанней воруют

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12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

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