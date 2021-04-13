Общество

В Пензе заговорили о новой масштабной операции силовиков

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В редакцию портала PenzaInform.ru поступила информация, что в Пензенской области вновь проводят масштабные оперативно-следственные мероприятия - на этот раз якобы в региональном управлении Федеральной налоговой службы. Однако правоохранительные органы ее не подтвердили.

Информация о визите силовиков поступила в редакцию портала утром во вторник, 13 апреля. Источник сообщил о следственных действиях, которые якобы прошли как в самом управлении, так и в квартире одного из высокопоставленных сотрудников в жилом комплексе на Западной Поляне.

В течение дня слухи не подтвердили ни в региональном СУ СК, ни в УФСБ, ни в УМВД, ни в Росгвардии, ни в самой налоговой службе. Ее представитель пояснил, что руководитель управления в настоящее время находится в отпуске.

Однако к вечеру 13 апреля об обысках, изъятии документов и опросах сотрудников сообщило еще одно региональное интернет-издание.

Имеют ли слухи под собой основание, должно выясниться в течение ближайших дней.

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Гость||

Почему Мага и Кувайцев ещё не арестованы.

Гость||

Слухи, слухи, догадки, сплетни... ну бред же... когда уволят с позором всех пензенских силовиков крышующих этот чиновничий разврат за госсчёт??

Гость||

Витю хитроглазого колоть надо,он много может рассказать,лет на 400 на всех фигурантов.

Гость||

Где мы живем???

Имя: Гость
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