В Пензе заговорили о новой масштабной операции силовиков

13.04.2021 | 21:10

В редакцию портала PenzaInform.ru поступила информация, что в Пензенской области вновь проводят масштабные оперативно-следственные мероприятия - на этот раз якобы в региональном управлении Федеральной налоговой службы. Однако правоохранительные органы ее не подтвердили.

Информация о визите силовиков поступила в редакцию портала утром во вторник, 13 апреля. Источник сообщил о следственных действиях, которые якобы прошли как в самом управлении, так и в квартире одного из высокопоставленных сотрудников в жилом комплексе на Западной Поляне.

В течение дня слухи не подтвердили ни в региональном СУ СК, ни в УФСБ, ни в УМВД, ни в Росгвардии, ни в самой налоговой службе. Ее представитель пояснил, что руководитель управления в настоящее время находится в отпуске.

Однако к вечеру 13 апреля об обысках, изъятии документов и опросах сотрудников сообщило еще одно региональное интернет-издание.

Имеют ли слухи под собой основание, должно выясниться в течение ближайших дней.