Политика

Ларису Рябихину уволили с поста вице-губернатора

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Врио главы Пензенской области Олег Мельниченко уволил Ларису Рябихину с поста вице-губернатора и назначил ее заместителем председателя правительства. Об этом стало известно в понедельник, 29 марта.

В должности зампреда Рябихиной предстоит курировать вопросы спорта. Раньше этой темой занимался Валерий Савин, однако ему обещали новое назначение.

Ларисе Рябихиной 58 лет. В правительстве Пензенской области она работает с 2001-го. Возглавляла управление молодежной политики, семьи и детства, была замминистра образования и науки, исполняла обязанности начальника управления по вопросам демографии, семейной и молодежной политики.

С 2008 по 2015 год - заместитель главы администрации г. Пензы.

После этого была назначена на должность руководителя аппарата губернатора и правительства Пензенской области.

С 2017 года занимала пост первого заместителя председателя правительства - руководителя аппарата губернатора и правительства Пензенской области, в 2019-м была назначена вице-губернатором Пензенской области.

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Гость||

Крышняк Лариске ((( Дооралась своим четко поставленным голосом пионервожатой

Гость||

Ну почему нельзя просто уволить?!

Гость||

Предстоит курировать вопросы спорта... а министр спорта тогда что будет делать? Зачем двойные должности?

Гость||

Просто в другое кресло пересядет

Гость||

А ну это же здорово снова ставят человека который в спорте не шарит ни черта это здорово это здорово это просто хорошооо

Гость||

Много дублирующих должностей!!! Пора сократить чиновничий аппарат!!!

Гость||

Хана спорту

Гость||

Беда, коль пироги начнет печи сапожник,

А сапоги тачать пирожник,

И дело не пойдет на лад.

Да и примечено стократ,

Что кто за ремесло чужое браться любит.

Тот завсегда других упрямей и вздорней:

Он лучше дело все погубит,

И рад скорей

Посмешищем стать света,

Гость||

И. А. Крылов

Гость||

Спортсмена че не ставят спортом заведовать?

Гость||

Вот за это спасибо. А не хотят разобраться с уничтожением ООПТ Арбековский лес и застройкой его коттеджами, там заборы даже в лесу стоят! Лесхоз отгрыз у Особо Охраняемой Природной Территории гектаров 70-80 и у Рябихиной там коттедж!

Гость||

Универсалы во всех областях,как карты в колоде-тусуй и клади. Оттого и область на дне.

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