Ларису Рябихину уволили с поста вице-губернатора

Врио главы Пензенской области Олег Мельниченко уволил Ларису Рябихину с поста вице-губернатора и назначил ее заместителем председателя правительства. Об этом стало известно в понедельник, 29 марта.
В должности зампреда Рябихиной предстоит курировать вопросы спорта. Раньше этой темой занимался Валерий Савин, однако ему обещали новое назначение.
Ларисе Рябихиной 58 лет. В правительстве Пензенской области она работает с 2001-го. Возглавляла управление молодежной политики, семьи и детства, была замминистра образования и науки, исполняла обязанности начальника управления по вопросам демографии, семейной и молодежной политики.
С 2008 по 2015 год - заместитель главы администрации г. Пензы.
После этого была назначена на должность руководителя аппарата губернатора и правительства Пензенской области.
С 2017 года занимала пост первого заместителя председателя правительства - руководителя аппарата губернатора и правительства Пензенской области, в 2019-м была назначена вице-губернатором Пензенской области.
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Крышняк Лариске ((( Дооралась своим четко поставленным голосом пионервожатой