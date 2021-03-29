Политика

Денисов, Семенов и Савин покинули посты зампредов правительства

Печать

В Пензенской области заместители председателя правительства Пензенской области Юрий Денисов, Дмитрий Семенов и Валерий Савин оставят свои посты и перейдут на другие места. Об этом в понедельник, 29 марта, сообщил врио губернатора Олег Мельниченко.

«Они будут работать на других направлениях деятельности. Хочу поблагодарить их за работу, вручил благодарственные письма», - уточнил врио главы региона.

Ранее стало известно, что посты заместителей председателя правительства сохранили Вячеслав Космачев, Виктор Кувайцев и Олег Ягов. Зампредом стала и бывший вице-губернатор Лариса Рябихина.

Павел Маслов, назначенный на должность зампреда неделю назад, вернулся в управление внутренней политики.

Руководить правительством продолжит Николай Симонов.

Подпишитесь на Penzainform в Google News и на канал в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

вручил благодарственные письма», - уточнил врио главы региона.
Во как?

Обеспечь,раз Я дотоин...?

Гость||

Так Савина осудят ?

Гость||

Штат пензенского правительства необоснованно "раздут"!!!

Чиновников столько Пензе не нужно!!!

Лучше меньше, да качественнее!!!

Гость||

Ему благодарность дали,значит чист, честен и,вообще,отличный чел.

Гость||

По этим решениям как было так и останется . Вообщем потом опять под названием выберем . А наивные будут думать что это от того что на выборы не все ходят . Болото

Гость||

29.03.2021 10:10|

Так Савина осудят ?

Ты слепой и глупый, читай, вручил благодарственные письма..

Метла метёт по старому :)

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В Пензенской области заместители председателя правительства Пензенской области Юрий Денисов, Дмитрий Семенов и Валерий Савин оставят свои посты и перейдут на другие места.
Это повышение?

Гость||

В какие такие новые места? В ЦЗН будут искать?

Гость||

Ничего не изменилось!!!НИЧЕГО!!!

Гость||

Просто показательная порка перед выборами Едросов в сентябре!

Гость||

толку никакого опять старье в советники вы их к врачам сводите сначала пусть проверят на на предмет когнитивных проявлений

Гость||

Савина посадят эту красную харю

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте