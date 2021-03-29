Денисов, Семенов и Савин покинули посты зампредов правительства

В Пензенской области заместители председателя правительства Пензенской области Юрий Денисов, Дмитрий Семенов и Валерий Савин оставят свои посты и перейдут на другие места. Об этом в понедельник, 29 марта, сообщил врио губернатора Олег Мельниченко.
«Они будут работать на других направлениях деятельности. Хочу поблагодарить их за работу, вручил благодарственные письма», - уточнил врио главы региона.
Ранее стало известно, что посты заместителей председателя правительства сохранили Вячеслав Космачев, Виктор Кувайцев и Олег Ягов. Зампредом стала и бывший вице-губернатор Лариса Рябихина.
Павел Маслов, назначенный на должность зампреда неделю назад, вернулся в управление внутренней политики.
Руководить правительством продолжит Николай Симонов.
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penzainform.ru писал(a):Во как?
Обеспечь,раз Я дотоин...?