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Политика

Политолог: Ситуацию с Белозерцевым можно связать с переделом рынка

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В воскресенье, 21 марта, на телеканале РБК в прямом эфире ситуацию с задержанием губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева обсудили с участием политолога, президента коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгения Минченко.

Ведущий выпуска поинтересовался у него, как такое могло произойти, если учесть, что Белозерцев только в сентябре 2020 года был переизбран на пост главы региона, то есть у силовых структур на него ничего не было.

«По нему была атака год назад. В начале прошлого года попадал в красную зону», - заявил Минченко.

По его словам, потом Белозерцев мобилизовал силы, активно начал заниматься различными вопросами и, как следствие, вышел из красной зоны. До последнего времени он находился в желтой зоне политической устойчивости.

Евгений Минченко уточнил, что перед выборами проводится тщательный мониторинг: удовлетворено ли население, налажено ли взаимодействие с элитами, нет ли конфликтных ситуаций - параметров много.

«Не прошло и полугода, и губернатор, выигравший выборы, оказался задержанным. Это беспрецедентный случай», - подчеркнул политолог.

Он признал, что у Белозерцева было «не совсем хорошо» с федеральным пиаром. Тем не менее по некоторым параметрам он являлся лидером в Приволжском федеральном округе, развивал сельское хозяйство, эффективно работал с инвесторами. Человек «не новой формации», но тем не менее достаточно успешно управлял регионом.

Ведущий также обратил внимание на «негубернаторский» размер взяток - 31 млн рублей, сравнив с экс-губернатором Сахалина Александром Хорошавиным. Его и сообщников признали виновными в получении взяток на общую сумму 522 млн.

«Пензенская область не Сахалин. Сложно судить о размере, в любом случае по уголовному кодексу это особо крупный размер. К тому же это не разовая выплата, а продленная история», - уточнил Минченко.

Также в прямом эфире подняли вопрос о переделе фармацевтического рынка. В этой связи ведущий поинтересовался у Минченко, не мог ли, по его мнению, губернатор быть эпизодической фигурой, тогда как главной целью является Борис Шпигель.

«Губернатор не может быть эпизодическим персонажем, но вариант, что основной удар нанесен по Шпигелю, а не по губернатору, достаточно интересный», - заключил Евгений Минченко. Об этом он заявлял и в интервью другим СМИ.

По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года он получил от бывшего сенатора Бориса Шпигеля, который сейчас возглавляет группу фармацевтических компаний «БИОТЭК», его супруги и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей.

Взятки передавались за предоставление ГК «БИОТЭК» конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов на поставку лекарств в медицинские учреждения региона, закупаемых за счет бюджета.

В ночь с 20 на 21 марта в домах всех фигурантов и на их рабочих местах прошли обыски.

«В ближайшее время задержанным будет предъявлено обвинение, следствие направит в суд ходатайства об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу», - сообщили в СКР.

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Источник — tv.rbc.ru
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