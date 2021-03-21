Сетевое издание|18+|Воскресенье|21 мар 2021|15:33
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Политика

Федеральные СМИ назвали претендента на пост врио губернатора

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В воскресенье, 21 марта, стало известно, что врио губернатора Пензенской области может быть назначен Олег Мельниченко, ныне являющийся сенатором от региона в Федеральном Совете РФ. Информация об этом муссируется в федеральных СМИ и пензенских телеграм-каналах.

«Все идет к тому, что на следующей неделе в Пензенской области будет новый врио губернатора», - цитирует «ФедералПресс» политолога Марата Баширова. Сразу несколько источников «ФедералПресс» сообщили, что главой региона может стать Олег Мельниченко.

Некоторые телеграм-каналы подвергли сомнению эту информацию, посчитав, что возглавить область должен кто-то другой, не уточняя при этом, кто именно.

Указ об отставке действующего губернатора и назначении врио должен подписать Президент РФ Владимир Путин.

Ивана Белозерцева задержали 21 марта. Его и бывшего сенатора Бориса Шпигеля, который сейчас возглавляет группу фармацевтических компаний «БИОТЭК» подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290 УК РФ (дача взятки, получение взятки).

По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 млн рублей.

В их домах и на рабочих местах прошли обыски.

«В ближайшее время задержанным будет предъявлено обвинение, следствие направит в суд ходатайства об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу», - сообщают в СКР.

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Гость||

школьники

распечатывайте

Гость||

Сейчас Политруки в моде. Главное не лишкануть перед соблазнами при власти.

Гость||

Гость писал(a):

курсант Ленинградского высшего политического училища имени 60-летия ВЛКСМ внутренних войск МВД СССР.ЗАЧЕМ МЕНЯТЬ ШИЛО НА МЫЛО?
Политруки тоже плачут....

Гость||

Да вы что у него избыточный вес. Он хоть гто сдал?

Гость||

И эти люди нам рассказывали, что в носу ковыряться плохо

Гость||

Значит будет Новый Провал)

Гость||

Гость писал(a):

Сейчас Политруки в моде. Главное
Дайте хозяйственника. Достали замполиты!

Гость||

Ждём появление клана Мельниченко?

Гость||

Училище политклонов....

Гость||

Эт кто такой?

Гость||

Всё понятно. Булки расслаблять рано

Гость||

Такой регион как наш, объединять нужно с более крепким соседом.Развития то нет, люди уезжают из области на заработки.

Гость||

И каков будет процент голосов? 87? 90?

Гость||

Веселится и ликует весь народ!!!

Гость||

Анекдот -Шпигель дал, наш взял.Там что камеры стояли или Шпигель нашего сдал.Ну или это только начало ?

← Ctrl пред.
1234
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Имя: Гость
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