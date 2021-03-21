Федеральные СМИ назвали претендента на пост врио губернатора

21.03.2021 | 12:23

В воскресенье, 21 марта, стало известно, что врио губернатора Пензенской области может быть назначен Олег Мельниченко, ныне являющийся сенатором от региона в Федеральном Совете РФ. Информация об этом муссируется в федеральных СМИ и пензенских телеграм-каналах.

«Все идет к тому, что на следующей неделе в Пензенской области будет новый врио губернатора», - цитирует «ФедералПресс» политолога Марата Баширова. Сразу несколько источников «ФедералПресс» сообщили, что главой региона может стать Олег Мельниченко.

Некоторые телеграм-каналы подвергли сомнению эту информацию, посчитав, что возглавить область должен кто-то другой, не уточняя при этом, кто именно.

Указ об отставке действующего губернатора и назначении врио должен подписать Президент РФ Владимир Путин.

Ивана Белозерцева задержали 21 марта. Его и бывшего сенатора Бориса Шпигеля, который сейчас возглавляет группу фармацевтических компаний «БИОТЭК» подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290 УК РФ (дача взятки, получение взятки).

По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 млн рублей.

В их домах и на рабочих местах прошли обыски.

«В ближайшее время задержанным будет предъявлено обвинение, следствие направит в суд ходатайства об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу», - сообщают в СКР.