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Политика

Белозерцев пожелал Гладкову удачи на посту губернатора

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев отреагировал на назначение бывшего мэра Заречного Вячеслава Гладкова врио главы Белгородской области.

Президент РФ Владимир Путин сообщил об этом управленческом решении 18 ноября. Необходимость назначить губернатора возникла в связи с досрочным прекращением полномочий Евгения Савченко, руководившего Белгородской областью 27 лет.

Утром 19-го числа Иван Белозерцев прокомментировал новость на своей странице во «ВКонтакте».

«Вячеслава Владимировича знаю давно, он многие годы возглавлял Заречный. Не сомневаюсь, что он справится с поставленными задачами на этом ответственном посту. Удачи!» - пожелал новоиспеченному коллеге Белозерцев.

Свой пост он сопроводил хештегами: #Пенза #Заречный #ПрезидентРФ #Белгородскаяобласть #ВячеславГладков.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото vk.com/id572326065
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Гость||

Теперь ворота в Белгороде заварят!

Гость||

Каждому свой крест...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

назначение бывшего мэра Заречного Вячеслава Гладкова врио главы Белгородской области.
Вячеслав уже поработал заместителем Губернатора Севастополя. Теперь Вячеслав поработает Губернатором Белгородской области. Считаю важным этот управленческий опыт уроженца села Кучки Каменского района Пензенской области. Дальше ждём Вячеслава Владимировича снова в родной Пензенской области на высоком посту.

Гость||

Главное, чтобы везло на выборах, при подсчете голосов.

Имя: Гость
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