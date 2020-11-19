Белозерцев пожелал Гладкову удачи на посту губернатора

19.11.2020 | 09:32

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев отреагировал на назначение бывшего мэра Заречного Вячеслава Гладкова врио главы Белгородской области.

Президент РФ Владимир Путин сообщил об этом управленческом решении 18 ноября. Необходимость назначить губернатора возникла в связи с досрочным прекращением полномочий Евгения Савченко, руководившего Белгородской областью 27 лет.

Утром 19-го числа Иван Белозерцев прокомментировал новость на своей странице во «ВКонтакте».

«Вячеслава Владимировича знаю давно, он многие годы возглавлял Заречный. Не сомневаюсь, что он справится с поставленными задачами на этом ответственном посту. Удачи!» - пожелал новоиспеченному коллеге Белозерцев.

Свой пост он сопроводил хештегами: #Пенза #Заречный #ПрезидентРФ #Белгородскаяобласть #ВячеславГладков.