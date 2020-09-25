Пензенские депутаты решили судьбу главы города Владимира Мутовкина

25.09.2020 | 12:13

В пятницу, 25 сентября, депутаты городской думы рассмотрели вопрос об удалении в отставку главы Пензы Владимира Мутовкина.

С соответствующей инициативой выступили 12 думцев.

Как заявил докладчик Александр Смирнов, Мутовкин не раз нарушал устав и регламент, не оказывает содействие депутатам, игнорирует их обращения, отказывает в предоставлении необходимых документов, допускает отсутствие на сессиях некоторых народных избранников.

Кроме того, по его словам, Владимир Борисович постоянно прерывает выступления депутатов, комментирует их, вступает в словесные перепалки, использует уничижительные высказывания.

В конце он отметил, что подобное поведение Владимира Мутовкина несовместимо с занимаемой им должностью и приводит к возникновению конфликтных ситуаций в думе.

Вопросов к докладчику ни у кого не оказалось, желающих выступить - тоже.

Заместитель главы Иван Краснов пояснил, что по данному вопросу имеется отрицательное заключение губернатора Ивана Белозерцева, а также юридического и организационного отделов.

На предшествовавшем сессии заседании комиссии было объявлено решение рекомендовать думе отклонить идею отставки. Для его принятия требовалось, чтобы за него проголосовало не менее 2/3 присутствующих.

В итоге за принятие решения проголосовали 17 участников сессии, против - 11. Еще 3 человека воздержались.