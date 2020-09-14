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Политика

Голосование за губернатора: обработано более трети бюллетеней

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По данным на 0:02, транслирующимся в прямом эфире канала «Россия 24», в Пензенской области обработано более трети голосов избирателей, пришедших на участки, чтобы выбрать губернатора.

После подсчета 33,9% бюллетеней оказалось, что Ивана Белозерцева поддержали 82,9% участников.

Протоколы продолжают обрабатываться и в режиме онлайн вводиться в систему «ГАС-Выборы».

Ранее сообщалось, что по итогам изучения первых протоколов Белозерцев («Единая Россия») набрал 85,75%, Олег Шаляпин (КПРФ) - 6,06% (1 005 голосов), Александр Васильев (ЛДПР) - 3,59% (596), Анна Очкина («Справедливая Россия») - 3,17% (625 голосов), Петр Чугай (Партия пенсионеров) - 0,86% (143 голоса).

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