Голосование за губернатора: обработано более трети бюллетеней

14.09.2020 | 00:06

По данным на 0:02, транслирующимся в прямом эфире канала «Россия 24», в Пензенской области обработано более трети голосов избирателей, пришедших на участки, чтобы выбрать губернатора.

После подсчета 33,9% бюллетеней оказалось, что Ивана Белозерцева поддержали 82,9% участников.

Протоколы продолжают обрабатываться и в режиме онлайн вводиться в систему «ГАС-Выборы».

Ранее сообщалось, что по итогам изучения первых протоколов Белозерцев («Единая Россия») набрал 85,75%, Олег Шаляпин (КПРФ) - 6,06% (1 005 голосов), Александр Васильев (ЛДПР) - 3,59% (596), Анна Очкина («Справедливая Россия») - 3,17% (625 голосов), Петр Чугай (Партия пенсионеров) - 0,86% (143 голоса).