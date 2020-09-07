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Политика

Опубликованы доходы сенаторов от области Дмитриенко и Мельниченко

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Члены Совета Федерации ФС РФ, представляющие Пензенскую область, опубликовали сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 год.

Алексей Дмитриенко, бывший генеральный директор АО «НИИФИ», назначенный сенатором в сентябре 2016 года, за 12 месяцев 2019-го получил доход в размере 5 млн 390 тыс. 348 рублей, что на 94 тыс. 14 рублей меньше, чем за 2018-й, и на 777 тыс. 908 меньше, чем за 2017-й.

Он владеет четырьмя квартирами (72,6; 97; 99,1; 63,3 кв. м), двумя машино-местами (25 и 12,7 кв. м), а также автомобилем BMW X5 xDrive35i.

Супруга сенатора получила за год 32 рубля 39 копеек (в 2018-м - 245 тыс. 862 рубля 1 копейку, в 2017-м - 1 млн 103 тыс. 282 рубля). У нее в собственности находятся квартира (36,6 кв. м) и четверть квартиры (79,6 кв. м) и BMW X3 xDrive320I.

Олег Мельниченко, ставший сенатором в сентябре 2017 года, за 2019-й задекларировал доход в размере 5 млн 481 тыс. 222 рубля. Это на 611 тыс. 273 больше, чем за 2018-й, но на 400 тыс. 23 рубля меньше, чем за 2017-й.

Его супруга в 2019 году не получила никакого дохода, как и в 2018-м. В собственности у нее и Олега Мельниченко нет ни недвижимости, ни транспортных средств.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото council.gov.ru
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Гость||

БОМЖ! ПАРЛЕТАРИЙ

Гость||

Бездельники

Гость||

Супруга сенатора получила за год 32 рубля 39 копеек, у другого жена вообще числится :)

Гость||

похожи однако

Гость||

BMW X3 xDrive320I. Содержать на 32 рубля 39 копеек это как :)) наверно игрушечная БМВ

Гость||

А вы еще удивляетесь, почему в стране кризис? Еще вопросы есть?

Гость||

Хлеборезки накусали, в кремле кормят отлично.

Гость||

зачем нищий народ здить не пойму

Гость||

Это герои Украины?а почему они не у себя?

Гость||

Это сироты наследие царского режима.

Гость||

Буржуи penzainform.ru писал(a):

представляющие Пензенскую область

Гость||

Наливай!!!

Гость||

Вот они исхудавшие и нищие слуги народа. По полляма зарплаты в месяц. Какая от них польза? Во власть идут нажирать морды и набивать карманы.

Гость||

Новости с другой планеты.

Гость||

Это за что же 32руб 39 коп? Макулатуру чтоль сдала?

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Имя: Гость
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