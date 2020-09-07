Опубликованы доходы сенаторов от области Дмитриенко и Мельниченко

07.09.2020 | 11:26

Члены Совета Федерации ФС РФ, представляющие Пензенскую область, опубликовали сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 год.

Алексей Дмитриенко, бывший генеральный директор АО «НИИФИ», назначенный сенатором в сентябре 2016 года, за 12 месяцев 2019-го получил доход в размере 5 млн 390 тыс. 348 рублей, что на 94 тыс. 14 рублей меньше, чем за 2018-й, и на 777 тыс. 908 меньше, чем за 2017-й.

Он владеет четырьмя квартирами (72,6; 97; 99,1; 63,3 кв. м), двумя машино-местами (25 и 12,7 кв. м), а также автомобилем BMW X5 xDrive35i.

Супруга сенатора получила за год 32 рубля 39 копеек (в 2018-м - 245 тыс. 862 рубля 1 копейку, в 2017-м - 1 млн 103 тыс. 282 рубля). У нее в собственности находятся квартира (36,6 кв. м) и четверть квартиры (79,6 кв. м) и BMW X3 xDrive320I.

Олег Мельниченко, ставший сенатором в сентябре 2017 года, за 2019-й задекларировал доход в размере 5 млн 481 тыс. 222 рубля. Это на 611 тыс. 273 больше, чем за 2018-й, но на 400 тыс. 23 рубля меньше, чем за 2017-й.

Его супруга в 2019 году не получила никакого дохода, как и в 2018-м. В собственности у нее и Олега Мельниченко нет ни недвижимости, ни транспортных средств.