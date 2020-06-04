Пензенцам рассказали, в каком случае примут поправки в Конституцию

04.06.2020 | 15:00

В четверг, 4 июня, председатель избирательной комиссии Пензенской области Александр Синюков рассказал, в каком случае по итогам всероссийского голосования будут приняты поправки в Конституцию Российской Федерации.

Как оказалось, важно не то, сколько человек придет на избирательные участки, а каким будет их волеизъявление.

«Голосование - это не выборы, оно не предусматривает порога явки. Чтобы поправки были приняты, за них должно быть отдано 50% плюс 1 голос», - пояснил Александр Синюков.

В бюллетень для голосования внесен только один вопрос: «Вы одобряете поправки в Конституцию Российской Федерации?». Вариантов ответа два - «да» и «нет».

Основным днем голосования станет 1 июля, однако выбрать свой вариант ответа можно будет и раньше - начиная с 25 июня.