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Политика

Пензенцам рассказали, в каком случае примут поправки в Конституцию

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В четверг, 4 июня, председатель избирательной комиссии Пензенской области Александр Синюков рассказал, в каком случае по итогам всероссийского голосования будут приняты поправки в Конституцию Российской Федерации.

Как оказалось, важно не то, сколько человек придет на избирательные участки, а каким будет их волеизъявление.

«Голосование - это не выборы, оно не предусматривает порога явки. Чтобы поправки были приняты, за них должно быть отдано 50% плюс 1 голос», - пояснил Александр Синюков.

В бюллетень для голосования внесен только один вопрос: «Вы одобряете поправки в Конституцию Российской Федерации?». Вариантов ответа два - «да» и «нет».

Основным днем голосования станет 1 июля, однако выбрать свой вариант ответа можно будет и раньше - начиная с 25 июня.

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Гость||

Нет!

Гость||

Нет!!!!!!!!!!!!!!

Гость||

Всё равно. Стаж 31 год,пенсия минималка.Инвалид.

Гость||

Да да нет да

Гость||

По каждой поправке отдельно нужно голосовать, а если пакетом, то однозначно НЕТ!

Имя: Гость
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