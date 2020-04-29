В Пензе назначен новый начальник городского управления ЖКХ

29.04.2020 | 11:26

Начальником Управления жилищно-коммунального хозяйства Пензы стал Александр Юлин. Он приступил к выполнению своих обязанностей со среды, 29 апреля.

В этот день на аппаратном совещании глава администрации Андрей Лузгин представил его всем присутствовавшим.

«Александр Николаевич Юлин родился 15 августа 1985 года в городе Саранске Республики Мордовия. В 2007 году закончил Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева. До назначения он занимал пост заместителя главы Рузаевского муниципального района по строительству, архитектуре и коммунальному хозяйству администрации Рузаевского муниципального района», - сообщили в пресс-службе мэрии.

До 18 марта Управлением ЖКХ Пензы руководил Александр Утин. Контракт с ним был расторгнут по соглашению сторон. С 19 марта по 28 апреля обязанности начальника исполнял Виталий Кузькин, ранее являвшийся заместителем.