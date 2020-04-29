Политика

В Пензе назначен новый начальник городского управления ЖКХ

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Начальником Управления жилищно-коммунального хозяйства Пензы стал Александр Юлин. Он приступил к выполнению своих обязанностей со среды, 29 апреля.

В этот день на аппаратном совещании глава администрации Андрей Лузгин представил его всем присутствовавшим.

«Александр Николаевич Юлин родился 15 августа 1985 года в городе Саранске Республики Мордовия. В 2007 году закончил Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева. До назначения он занимал пост заместителя главы Рузаевского муниципального района по строительству, архитектуре и коммунальному хозяйству администрации Рузаевского муниципального района», - сообщили в пресс-службе мэрии.

До 18 марта Управлением ЖКХ Пензы руководил Александр Утин. Контракт с ним был расторгнут по соглашению сторон. С 19 марта по 28 апреля обязанности начальника исполнял Виталий Кузькин, ранее являвшийся заместителем.

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Источник — фото www.penza-gorod.ru
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Гость||

Утин, Кузькин, Юлин, судя по фамилиям надеяться на лучшее не стоит.

Гость||

Вот так новость, да Рузаевка давно уже ЖКХ в Пензе рулит. Ей когда ещё стала подчинятся пенза по жилью принадлежащему РЖД.

Гость||

Хлеборезку накусал, маски ему малы.

Гость||

29.04.2020 11:42|

Вот так новость, да Рузаевка давно уже ЖКХ в Пензе рулит.

Потихоньку в состав Мордовии буртасию вводят. Столица Саранск будет а Пенза как Питер будет.

Гость||

Ну по глазам видно, одной рукой отдаёт другой забирает.

Гость||

Как он мне напомнил один персонаж, из Ильфа и Петрова, напомните какой, пожалуйста?

Гость||

Скромный Альхен.

Гость||

Гость писал(a):

Потихоньку в состав Мордовии буртасию вводят. Столица Саранск будет а Пенза как Питер будет.
вот это ты чушь ляпнул

Гость||

11:56, да нет- теплоснабжение, ЖКХ, Иссинский район, практически, всё это под ними. Молодцы, ребята, тихой сапой, но.., молодцы, одним словом.

Гость||

и правильно

Гость||

Чушь в том, что как Питер - даже как Мухосранск не будет.

Гость||

А чё, пензенцев на эту должность не было. Должен быть пензенец, чтобы за нашу малую родину "страдал".

Гость||

Красавец!!!!!

Гость||

Уткин, Кузькин, лузгин , все на "ин"и Пенза им на хрин

Гость||

Нижегородцев прошли, теперь мордва поперла, если такой дельный, что ж ему там места то не хватило в Мордовии? Хорошими кадрами не разбрасываются, только одно г... отдают.

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Имя: Гость
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