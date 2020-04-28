Годовой доход 16 депутатов областного Заксобра снизился

28.04.2020 | 13:45

На официальном сайте Законодательного собрания Пензенской области обнародовали сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов шестого созыва за 2019 год.

Судя по опубликованным материалам, доходы 16 народных избранников из 36 уменьшились по сравнению с 2018-м. Благосостояние оставшихся 20, напротив, улучшилось.

Так, Юрий Старкин указал в декларации сумму 115 млн 707 тыс. 796 рублей (в 2018-м он получил 147 млн 602 тыс. 427). У него есть земельный участок (4 883 кв. м), кафе (485,8 кв. м), два магазина (58,8 и 94,5 кв. м), гидротехническое сооружение (плотина, протяженность 180 м, ширина 8 м), три нежилых помещения (93,4, 95,4 и 1 317,7 кв. м) и жилой дом (92,4 кв. м). Депутат владеет несколькими транспортными средствами: автофургоном ГАЗ-33025, Toyota Land Cruiser 200, BMW 730 D, грузовыми автомобилями ГАЗ-274700, ГАЗ-47471, УАЗ-3303-01, ММЗ-4502, ВИС-234520-30.

Борис Кулагин, лидер прошлого года (187 млн 963 тыс. 632), в этом задекларировал 44 млн 558 тыс. 280 рублей. Он владеет земельным участком (1 498 кв. м), жилым домом (485,4 кв. м), тремя автомобилями (двумя Lexus LX 570 и UAZ Hunter) и прицепом 820450.

Олег Букин получил 27 млн 280 тыс. 73 рубля (в 2018-м - 40 млн 241 тыс. 282). В его собственности находятся жилой дом (336,9 кв. м), четыре земельных участка (1 318, 1 807, 1 723 и 1 426 кв. м), квартира (180,8 кв. м), треть квартиры (63,6 кв. м), семь нежилых помещений (551,3; 74,5 и 82,3, 25, 33, 26,5, 67,2 кв. м), гараж (74,9 кв. м), два административных здания (129,7 и 132,6 кв. м), производственный корпус УАТ (1 561,4 кв. м), административно-производственное здание (1 451,6 кв. м), склад для хранения цемента РМЦ (242,4 кв. м), часть нежилого здания склада РМЦ (110,3 кв. м), проходная РМЦ (4,8 кв. м), нежилое здание (274,8 кв. м), художественная мастерская (93,5 кв. м).

Депутат владеет парком грузовых и легковых автомобилей: два Daewoo Matiz, Ford Mondeo, Lexus LX570, BMW X7, пять ВАЗ-2104, три ВАЗ-2105, четыре ВАЗ-2106, десять ВАЗ-2107, две ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2112, «Лада-Гранта», 18 грузовых автомобилей марки ГАЗ, два КамАЗа, шесть прицепов, два автокрана, автопогрузчик и экскаватор-погрузчик.

Вениамин Африканов сообщил о доходе в сумме 8 млн 243 тыс. 581 рубль (10 млн 504 тыс. 893). Он владеет двумя квартирами (54 и 81,9 кв. м), тремя нежилыми помещениями (16,1, 18 и 18 кв. м). Машины нет.

Вадим Супиков за год получил доход в сумме 7 млн 619 тыс. 254 рубля (8 млн 518 тыс. 905). Он имеет три земельных участка (1 745, 1 706, 1 068 кв. м), жилой дом (229,1 кв. м), квартиру (155,5 кв. м), хозяйственную постройку (152,4 кв. м), два нежилых помещения (1 440 и 742,8 кв. м), нежилое подсобное помещение для хранения автомобиля (25,3 и 31,1 кв. м). Депутат владеет автомобилем Mercedes-Benz GL 500 4MATIC.

Доход Александра Гулякова составил 5 млн 355 тыс. 725 рублей (7 млн 294 тыс. 980). Он владеет земельным участком (2 607 кв. м), жилым домом (312,6 кв. м) и гаражом (144,4 кв. м). У него есть Lexus LX 570 и ГАЗ-М21-УС.

Сергей Ванюшин подал сведения о доходе в размере 4 млн 6 тыс. 736 рублей (5 млн 194 тыс. 400). В его собственности находятся земельный участок (1 316 кв. м), жилой дом (141,5 кв. м) и три автомобиля: Lexus-LX 570, BMW X7 и ГАЗ-2705.

Юлия Лазуткина отчиталась о доходе в 3 млн 202 тыс. 835 рублей (4 млн 920 тыс. 749). Ей принадлежат три квартиры (135,6; 80,1 и 47 кв. м), а также BMW X5 XDrive30d.

Владимир Полукаров получил 2 млн 653 тыс. 391 рубль (4 млн 441 тыс. 300). Он имеет два земельных участка (952, 1 354 кв. м), жилой дом (190 кв. м) и гараж (70,3 кв. м). У народного избранника есть автомобиль Toyota Highlander.

Доход Григория Камнева равняется 1 млн 332 тыс. 393 рублям (3 млн 626 тыс. 419). В совместной с супругой собственности у него три квартиры (24,8, 38,5, 73,4 кв. м).

Вячеслав Космачев задекларировал доход в 1 млн 945 тыс. 352 рубля (2 млн 29 тыс. 472). Он владеет земельным участком (1 200 кв. м), квартирой (46,5 кв. м), машинами Mercedes-Benz Viano CDI, бортовым прицепом и прицепом к легковому автомобилю Hobby.

Николай Котов за 2019 год получил 1 млн 767 тыс. 280 рублей (1 млн 820 тыс. 572). В его собственности два земельных участка (816 и 779 кв. м), жилой дом (169 кв. м), гараж (64,6 кв. м) и котельная (8,7 кв. м). Транспортного средства нет.

Василий Чернышов указал в декларации сумму 1 млн 618 тыс. 555 рублей (1 млн 894 тыс. 430). Он владеет земельным участком (1 514 кв. м), жилым домом (109,2 кв. м) и автомобилем «Лада-Веста».

Александр Климов отчитался о 754 тыс. 524 рублях доходов (1 млн 331 тыс. 885). Он владеет третью квартиры (50,4 кв. м), автомобилем Hyundai Creta.

Ольга Чистякова в 2019 году получила доход в размере 867 тыс. 726 рублей (2 млн 425 тыс. 565). У нее в собственности земельный участок (765 кв. м), жилое строение (40 кв. м), две квартиры (общая совместная собственность, 50 и 88 кв. м) и гараж (21,6 кв. м). Автомобиля у депутата нет.