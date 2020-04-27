В Пензенской гордуме стало меньше депутатов-миллионеров

27.04.2020 | 15:10

На официальном сайте Пензенской городской думы обнародовали сведения о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера депутатов за прошлый год.

В 2019-м состав думы обновился, среди народных избранников оказалось только 15 миллионеров, тогда как ранее было 17. При подсчете учитывался уже названный доход главы Пензы Владимира Мутовкина.

Самый высокий доход задекларировал Дмитрий Акимов - 117 млн 533 тыс. 601 рубль. В его собственности земельный участок (1 115 кв. м), часть участка (2 033 кв. м), доли в двух жилых домах (73,5, 487,3 кв. м), три нежилых помещения (41, 130, 130,3 кв. м), а также автомобиль ГАЗ, прицеп и экскаватор гусеничный.

На втором месте Денис Желиховский - 15 млн 222 тыс. 521 рубль. У него есть 5 земельных участков (4 290 995 кв. м) и доли еще в 3 (58 619 кв. м), квартира (122,5 кв. м) и гараж (26,6 кв. м). Машины у депутата нет.

Замыкает тройку Роман Петрухин - 13 млн 98 тыс. 207 рублей. Из собственности у него только автомобиль Renault Megane.

Ольга Изранова в 2019-м получила 9 млн 305 тыс. 499 рублей. Ей принадлежит земельный участок (907 кв. м), жилой дом (410,1 кв. м) и квартира (34,9 кв. м).

Игорь Костин указал в декларации сумму 8 млн 960 тыс. 466 рублей. У него есть 2 земельных участка (2 535 000 и 1 000 кв. м) и доли в 5 участках (2 340 494 кв. м), жилой дом (569 кв. м), 2 нежилых помещения (36,2 и 53,1 кв. м), доли в 9 нежилых помещениях и 2 производственных, доли в 10 нежилых зданиях и 2 производственных, а также автомобиль Toyota Land Cruiser.

Алексей Савичев задекларировал доход в размере 6 млн 395 тыс. 40 рублей. Он владеет 17 земельными участками (19 4288 кв. м), 3 квартирами (37,1, 40 и 40,9 кв. м) и долей в квартире (99,5 кв. м), 2 нежилыми помещениями (73,3 и 57,1 кв. м) и 3 нежилыми зданиями (961,8, 446,4 и 421,9 кв. м). У него есть легковые автомобили BMW X5 Drive, ВАЗ-2106, Toyota Land Cruiser 200, Lada Vesta и грузовые - Volkswagen и два ГАЗа.

Юрий Зиновьев получил 5 млн 373 тыс. 314 рублей. Депутат владеет 3 земельными участками (3 082 кв. м), 2 квартирами (38 и 51,6 кв. м), 3 нежилыми помещениями (34,2, 50,1 и 294,8 кв. м) и 1 зданием (305,2 кв. м), подземным газопроводом низкого давления (107 кв. м) и моторной лодкой.

Алексей Чикиримов сообщил о доходе в сумме 2 млн 878 тыс. 205 рублей. Ему принадлежит квартира (47,9 кв. м) и Toyota Camry.

Николай Кузяков получил 2 млн 703 тыс. 430 рублей. Он владеет семью земельными участками (4 704 719 кв. м), частями еще семи земельных участков (7 718 кв. м), долями в трех жилых домах (150,1, 256,3, 100,6 кв. м), половиной квартиры (64,6 кв. м) и нежилым зданием (1 064,5 кв. м). В его автопарке два легковых автомобиля Volkswagen Touareg, грузовые ЗИЛ и ГАЗ, два трактора и прицеп.

Алексей Рогонов указал в документе сумму 2 млн 364 тыс. 960 рублей. Он владеет квартирой (97,2 кв. м) и автомобилем Jeep Grand Cherokee.

Андрей Жданников сообщил о доходе в сумме 2 млн 7 тыс. 762 рублей. В его собственности земельный участок (1/5 доли, 600 кв. м), квартира (38,9 кв. м) и половина квартиры (86,3 кв. м). Имеет автомобиль Volkswagen Touran.

Оксана Милаева получила 1 млн 611 тыс. 819 рублей. У нее две квартиры (39,6, 32,7 кв. м) и «Лада-Гранта».

Валерий Савельев задекларировал доход в размере 1 млн 153 тыс. 722 рубля. У депутата есть земельный участок (1 388 кв. м), жилой дом (154,6 кв. м), доля в квартире (46,7 кв. м) и квартира (28,8 кв. м). Машины у него нет.

Меньше всех из депутатов-миллионеров получил заместитель председателя гордумы Иван Краснов - 1 млн 152 тыс. 587 рублей. Ему принадлежит квартира (110,5 кв. м) и Lexus.