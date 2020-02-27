27.02.2020 | 14:43

На заседании правительства Пензенской области, состоявшемся в четверг, 27 февраля, шла речь о нацпроекте «Производительность труда и поддержка занятости».

Как доложил министр промышленности и инновационной политики Михаил Торгашин, регион стал одним из первых включившихся в реализацию нацпроекта. На эти цели в 2019 году было выделено 28,9 млн рублей.

По словам министра, к 2024 году Пензенская область должна вовлечь в программу 75 предприятий, обучить 698 их сотрудников и повысить рост производительности труда на 25% по отношению к показателям 2018-го.

Многие присутствовавшие обратили внимание на то, что в совещании участвовал зампред правительства Валерий Беспалов, с чьим именем связывают недавно произошедший конфликт с сотрудниками ГИБДД. По данному факту проводится служебное расследование. На официальном сайте правительства именно он значится куратором двух министерств - экономики и промышленности, а также управления цифрового развития.

Рядом с Беспаловым за столом сидел Денис Бубнов, назначенный на пост зампреда правительства накануне, 26 февраля. По словам пресс-секретаря губернатора Дины Черемушкиной, он будет курировать экономико-инвестиционный блок, чем до этого занимался Валерий Беспалов.

По состоянию на 14:30 27 февраля на сайте правительства соответствующие изменения не отражены.

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