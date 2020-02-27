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Политика | Валерий Беспалов появился на заседании правительства области

27.02.2020|14:43
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На заседании правительства Пензенской области, состоявшемся в четверг, 27 февраля, шла речь о нацпроекте «Производительность труда и поддержка занятости».

Как доложил министр промышленности и инновационной политики Михаил Торгашин, регион стал одним из первых включившихся в реализацию нацпроекта. На эти цели в 2019 году было выделено 28,9 млн рублей.

По словам министра, к 2024 году Пензенская область должна вовлечь в программу 75 предприятий, обучить 698 их сотрудников и повысить рост производительности труда на 25% по отношению к показателям 2018-го.

Многие присутствовавшие обратили внимание на то, что в совещании участвовал зампред правительства Валерий Беспалов, с чьим именем связывают недавно произошедший конфликт с сотрудниками ГИБДД. По данному факту проводится служебное расследование. На официальном сайте правительства именно он значится куратором двух министерств - экономики и промышленности, а также управления цифрового развития.

Рядом с Беспаловым за столом сидел Денис Бубнов, назначенный на пост зампреда правительства накануне, 26 февраля. По словам пресс-секретаря губернатора Дины Черемушкиной, он будет курировать экономико-инвестиционный блок, чем до этого занимался Валерий Беспалов.

По состоянию на 14:30 27 февраля на сайте правительства соответствующие изменения не отражены.

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Источник — фото prom.pnzreg.ru
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Гость|27.02.2020 14:56|

Куда делись 28,9лямов опять обещялки

Гость|27.02.2020 14:58|

Гость писал(a):

Куда делись 28,9лямов опять обещялки
Тебе накой?

Гость|27.02.2020 15:01|

Дай Бог здоровья пережить все это.

Гость|27.02.2020 15:06|

penzainform.ru писал(a):

одним из первых включившихся в реализацию нацпроекта
penzainform.ru писал(a):
выделено 28,9 млн рублей.
И ? Где результат? И самое главное где деньги ? Списки фамилий ответственных огласите !

penzainform.ru писал(a):

ампред правительства Валерий Беспалов, с чьим именем связывают недавно произошедший конфликт с сотрудниками ГИБДД
Как? Разве не уволен? С партии ЖиВ не отчислили ???

Гость|27.02.2020 15:11|

Гость писал(a):

Как? Разве не уволен? С партии ЖиВ не отчислили ???
За что увольнять???

Подозреваемые в садистком изнасиловании министры на домашнем аресте,а здессь похожий на кого то.

Гость|27.02.2020 15:11|

То, что человек пришёл на свою работу, уже событие?

Гость|27.02.2020 15:12|

Гость писал(a):

То, что человек пришёл на свою работу, уже событие?
Это смотря от какой партии !!!

Гость|27.02.2020 15:14|

Гость писал(a):

Как? Разве не уволен? С партии ЖиВ не отчислили ???
Гость писал(a):
Как? Разве не уволен? С партии ЖиВ не отчислили ???
Он коммунист. До назначения в правительство был помощником депутата от КПРФ, и грозился написать книгу "15 лет бочкаревщины".

Гость|27.02.2020 15:22|

penzainform.ru писал(a):

Рядом с Беспаловым за столом сидел Денис Бубнов
Лучше с Бубновым сидеть чем дома с женой ,после Катерины.)))))

Гость|27.02.2020 15:22|

Пусть заседают,но САВИН - НАШ ГУБЕРНАТОР. Ура товарищи!!!

Гость|27.02.2020 15:22|

На фото, посмотрите на позы присутствующих, новый зам склонил скорбно голову, как будто только что потерял близкого друга ...в лесу. Беспалов жмется как бедный родственник, пришедший не вовремя в гости к богатым, ну а третий персонаж этой картины масло, застыл с вопросом на лице, как, мы же его списали на берег, а он здесь.

Гость|27.02.2020 15:25|

Гость писал(a):

Он коммунист.
Это с каких пор, отец Федор, партийным стал? То, что он от КПРФ баллотировался и помдепом КПРФовца был, еще не делает его завзятым коммунистом.

Гость|27.02.2020 15:34|

Порешал вопрос . На лице написано - недождетесь.

Гость|27.02.2020 16:02|

Гость писал(a):

На фото, посмотрите на позы присутствующих, новый зам склонил скорбно голову, как будто только что потерял близкого друга ...в лесу. Беспалов жмется как бедный родственник, пришедший не вовремя в гости к богатым, ну а третий персонаж этой картины масло, застыл с вопросом на лице, как, мы же его списали на берег, а он здесь.
И четвертый ты, смотрящий психолог. Продолжай наблюдение.

Гость|27.02.2020 16:06|

А мож, Николаечу тоже на гармошке начать играть и песни патриотические распевать? Пензюки враз к ему подобреют...

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Имя: Гость
Комментарий:

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