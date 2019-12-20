20.12.2019 | 12:00

В пятницу, 20 декабря, на сессии гордумы вопрос об оценке деятельности структурных подразделений администрации Пензы получил развитие.

Инициатором такого способа реагирования на работу органа местного самоуправления стал Андрей Жданников. Ранее он раскритиковал проект дефицитного бюджета на 2020 год и призвал депутатов ставить оценки чиновникам.

Его мысль позже развил Александр Рогожкин. Депутату не понравилось, что мэрия не борется с самовольно установленными агитационными щитами в городе.

«Я лично считаю работу администрации неудовлетворительной», - заявил он во время выступления директора городской рекламной службы Вадима Муравлева и предложил вынести соответствующее заявление на голосование.

Заместитель главы города Иван Краснов счел необходимым высказать свою позицию по данному вопросу.

«Мы не должны на сессии давать оценки администрации. Формой деятельности до сессии являются комиссии, там таких поправок не было. Лично я не готов давать оценку деятельности администрации каждый раз. Мы не в школе, они не ученики, чтобы ставить им оценки. Если это делать, то должны быть исключительные случаи и вопросы надо ставить на комиссиях», - отметил Иван Краснов, пояснив Рогожкину, что поправки должны оформляться соответствующим образом.

Однако у Жданникова и Рогожкина нашлись сторонники.

«Да, мы не в школе, но нас избрали жители. Мы сидим здесь не для того, чтобы слушать доклады непонятные, а чтобы выражать их мнение. Мы знаем, что по этому поводу могут сказать наши избиратели. Или мы и дальше так и будем продолжать слушать пустые доклады, которые можно просто прочитать и не приходить?» - возмутился Александр Смирнов.

Глава Пензы предложил вынести поправку на голосование. 14 депутатов нажали кнопку «За», 15 - «Против». Таким образом, поправку не приняли, давать оценку структурным подразделениям администрации Пензы не будут.