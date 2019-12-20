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Общество | В Пензе депутат гордумы выступил с речью не в той тональности

20.12.2019|10:57
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В пятницу, 20 декабря, на сессии в городской думе разгорелся спор между депутатским корпусом и представителями администрации Пензы.

Народный избранник Андрей Жданников раскритиковал проект дефицитного бюджета на 2020 год, назвав его провальным по всем фронтам. Он пояснил, что имеет в виду недофинансирование таких статей расходов, как образование, благоустройство, и других.

«Я не знаю, как депутаты будут смотреть в глаза своим избирателям. Налицо неудовлетворительная работа администрации. Предлагаю и на сессии, и на комиссии ставить оценку тем чиновникам, которые отвечают за это», - заявил Жданников.

Глава города Владимир Мутовкин назвал выступление депутата очень пламенным, поблагодарил за заботу о людях, но посоветовал вносить конкретные предложения по изысканию дополнительного финансирования озвученных сфер, а не высказывать общие суждения.

Не смог остаться в стороне и мэр Пензы Андрей Лузгин. Ему не понравился тон Андрея Жданникова.

«Дискуссия ведется в такой тональности, как будто мы против того, что вы предлагаете. Мы не в меньшей степени, чем вы, обеспокоены текущим состоянием школ, детсадов, дворов. Но я просто не могу единовременно установить все освещение, отремонтировать все школы и заасфальтировать все дорожки. Я бы хотел, чтобы мы ушли от тональности, что городская власть не видит, не знает и не хочет делать. Мы все видим», - пояснил глава администрации.

Вопросов по бюджету у некоторых депутатов оказалось так много, что Владимир Мутовкин предложил проголосовать за прекращение обсуждения. В целом народные избранники его поддержали, и споры утихли.

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Гость|20.12.2019 11:10|

А Маша - избирателей обдураша где?

Выпрашивает очередной гранд на свою мега-стройку?

Гость|20.12.2019 11:13|

penzainform.ru писал(a):

Мы все видим», - пояснил глава администрации.
Только срать не проситесь.

Гость|20.12.2019 11:14|

Белова- тире Бигимотова.. Она нормально пилить бюджет.. Прикрываясь инвалидами отлично хапает... Не в зоопарке работает

Гость|20.12.2019 11:14|

Надо было выступать в до мажоре, а не в ля миноре.

Гость|20.12.2019 11:15|

penzainform.ru писал(a):

Глава города Владимир Мутовкин назвал выступление депутата очень пламенным, поблагодарил за заботу о людях, но посоветовал вносить конкретные предложения по изысканию дополнительного финансирования озвученных сфер, а не высказывать общие суждения.
Плохо одно что фамилия у депутат Жданников, а не Железняк. Тогда бы в его адрес не было критики, а только слушаюсь.

Гость|20.12.2019 11:18|

penzainform.ru писал(a):

Я бы хотел, чтобы мы ушли от тональности, что городская власть не видит, не знает и не хочет делать. Мы все видим»
По этому и надпись СССР на Глобусе кому то как бельмо на глазу.

Гость|20.12.2019 11:24|

Гость писал(a):

Надо было выступать в до мажоре, а не в ля миноре.
И взять четыре октавы, вместо трех.

Гость|20.12.2019 11:30|

penzainform.ru писал(a):

Я бы хотел, чтобы мы ушли от тональности, что городская власть не видит, не знает и не хочет делать. Мы все видим», - пояснил глава администрации.
penzainform.ru писал(a):
Мы все видим, но хотим делать», - пояснил глава администрации.

Гость|20.12.2019 11:30|

Гость писал(a):

Мы все видим, но НЕ хотим делать», - пояснил глава администрации.

Имя: Гость
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