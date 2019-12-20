20.12.2019 | 10:57

В пятницу, 20 декабря, на сессии в городской думе разгорелся спор между депутатским корпусом и представителями администрации Пензы.

Народный избранник Андрей Жданников раскритиковал проект дефицитного бюджета на 2020 год, назвав его провальным по всем фронтам. Он пояснил, что имеет в виду недофинансирование таких статей расходов, как образование, благоустройство, и других.

«Я не знаю, как депутаты будут смотреть в глаза своим избирателям. Налицо неудовлетворительная работа администрации. Предлагаю и на сессии, и на комиссии ставить оценку тем чиновникам, которые отвечают за это», - заявил Жданников.

Глава города Владимир Мутовкин назвал выступление депутата очень пламенным, поблагодарил за заботу о людях, но посоветовал вносить конкретные предложения по изысканию дополнительного финансирования озвученных сфер, а не высказывать общие суждения.

Не смог остаться в стороне и мэр Пензы Андрей Лузгин. Ему не понравился тон Андрея Жданникова.

«Дискуссия ведется в такой тональности, как будто мы против того, что вы предлагаете. Мы не в меньшей степени, чем вы, обеспокоены текущим состоянием школ, детсадов, дворов. Но я просто не могу единовременно установить все освещение, отремонтировать все школы и заасфальтировать все дорожки. Я бы хотел, чтобы мы ушли от тональности, что городская власть не видит, не знает и не хочет делать. Мы все видим», - пояснил глава администрации.

Вопросов по бюджету у некоторых депутатов оказалось так много, что Владимир Мутовкин предложил проголосовать за прекращение обсуждения. В целом народные избранники его поддержали, и споры утихли.