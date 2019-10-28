Виктору Кувайцеву придется отказаться от депутатского мандата...

28.10.2019 | 10:55

После назначения на должность первого заместителя председателя правительства Пензенской области Виктору Кувайцеву придется отказаться от мандата депутата городской думы, так как совмещать работу по двум данным направлениям нельзя.

Об этом сообщили в пресс-службе гордумы в понедельник, 28 октября.

«Однако на данный момент заявления на имя главы Пензы Владимира Мутовкина от Виктора Кувайцева пока не поступало», - уточнили в пресс-службе.

На выборах в гордуму, состоявшихся 8 сентября 2019 года, Виктор Кувайцев возглавлял список «Единой России» и после победы партии получил депутатский мандат.

Теперь, после того как процедуру сложения им полномочий оформят официально, «Единая Россия» выдвинет следующего по списку представителя.