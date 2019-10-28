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Политика | Виктору Кувайцеву придется отказаться от депутатского мандата

28.10.2019|10:55
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После назначения на должность первого заместителя председателя правительства Пензенской области Виктору Кувайцеву придется отказаться от мандата депутата городской думы, так как совмещать работу по двум данным направлениям нельзя.

Об этом сообщили в пресс-службе гордумы в понедельник, 28 октября.

«Однако на данный момент заявления на имя главы Пензы Владимира Мутовкина от Виктора Кувайцева пока не поступало», - уточнили в пресс-службе.

На выборах в гордуму, состоявшихся 8 сентября 2019 года, Виктор Кувайцев возглавлял список «Единой России» и после победы партии получил депутатский мандат.

Теперь, после того как процедуру сложения им полномочий оформят официально, «Единая Россия» выдвинет следующего по списку представителя.

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Гость|28.10.2019 11:05|

шахматисты

Гость|28.10.2019 11:09|

В ЕдРе опять начнется торговля мандатом. Как это было с принудительным отстранением от должности Львовой-Беловой после прошлых выборов. Избирали одних, а их мандат продали другой.

Гость|28.10.2019 11:14|

Виктору Кувайцеву придется отказаться от депутатского мандата...

Потом сыну придется отказаться от поста при правительстве. Потом и папулю выбросят на теплую должность подальше от власти. В сельхозакадемию ректором. Вот такая простенькая и обкатанная многоходовочка.

Гость|28.10.2019 11:18|

Гость писал(a):

принудительным отстранением от должности Львовой-Беловой после прошлых выборов
Да, лихо тогда Маша кинула своих избирателей и пошла дальше халявные гранты пилить!

Гость|28.10.2019 11:20|

Львову белову в депутаты

Гость|28.10.2019 11:21|

кувайцеву удачи в новой доллжности, лузгину терпения а львову белову в Думу!

Гость|28.10.2019 11:21|

Гость писал(a):

Львову белову в депутаты
Львову в депутатши, Белова в депутаты!

Гость|28.10.2019 11:32|

Гость писал(a):

В.Кувайцев достойный человек и на новом месте проявит себя не хуже чем когда был мэром по любому.
Белозерцев, уймите уже Куайцева, отключите ему интернет, пусть приступает к работе.

Гость|28.10.2019 11:36|

Он и на двух "креслах" справится даже на трех

Гость|28.10.2019 11:38|

Гость писал(a):

Виктору Кувайцеву придется отказаться от депутатского мандата...

Потом сыну придется отказаться от поста при правительстве. Потом и папулю выбросят на теплую должность подальше от власти. В сельхозакадемию ректором. Вот такая простенькая и обкатанная многоходовочка.

Не выбросят,слишком важное звено и много знает,это не дурачёк Пашков.А потом у них все свои пристроены

Гость|28.10.2019 11:40|

Гость писал(a):

В.Кувайцев достойный человек и на новом месте проявит себя не хуже чем когда был мэром по любому.
Бот серебрянники отрабатывает ,то так строчит,то так.))))))))))

Гость|28.10.2019 11:40|

Значок в Китае заказывали?

Гость|28.10.2019 11:47|

Сборище мироедов, с места на место шастают, следы путают, чтоб концов не найти в случае проверки, пропал город...

Гость|28.10.2019 11:48|

О какие многоходовки у Кувайцева,как грицца--семимильными шагами к цели идет.

Гость|28.10.2019 11:58|

Мафия своих не бросает?

Имя: Гость
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