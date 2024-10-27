Появились подробности о верблюде, которого заметили в Сурске

27.10.2024 | 09:46

Верблюд, которого заметили в городе Сурске Городищенского района, живет там уже 3 года. Это самка, ее зовут Маша.

Маша - верблюд-бактриан, то есть двугорбый. Она живет на ферме на территории бывшего пионерлагеря имени Валентины Терешковой. Подробности о животном появились в группе «Подслушано Городищенский район» соцсети «ВКонтакте».

По словам хозяйки, Маша ест все, ей не нужно особое питание. Помимо верблюда, на ферме содержатся козы, овцы, кабаны и другие животные и птицы.

Снимок с верблюдом, который пасся вместе с овцами у дороги в Сурске, появился в соцсетях 24 октября и вызвал большой резонанс.

«Откуда он там?», «Что у вас там происходит в Сурске?» - изумились комментаторы. Один из них в шутку предположил, что «корабль пустыни» завезли мигранты.