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Из жизни

Появились подробности о верблюде, которого заметили в Сурске

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Верблюд, которого заметили в городе Сурске Городищенского района, живет там уже 3 года. Это самка, ее зовут Маша.

Маша - верблюд-бактриан, то есть двугорбый. Она живет на ферме на территории бывшего пионерлагеря имени Валентины Терешковой. Подробности о животном появились в группе «Подслушано Городищенский район» соцсети «ВКонтакте».

Появились подробности о верблюде, которого заметили в Сурске

По словам хозяйки, Маша ест все, ей не нужно особое питание. Помимо верблюда, на ферме содержатся козы, овцы, кабаны и другие животные и птицы.

Появились подробности о верблюде, которого заметили в Сурске

Снимок с верблюдом, который пасся вместе с овцами у дороги в Сурске, появился в соцсетях 24 октября и вызвал большой резонанс.

«Откуда он там?», «Что у вас там происходит в Сурске?» - изумились комментаторы. Один из них в шутку предположил, что «корабль пустыни» завезли мигранты.

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Источник — фото - кадры с видео группы «Подслушано Городищенский район»
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