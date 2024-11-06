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Общество

Еще в двух районах области замечено редкое животное

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В лесах двух районов области, Лунинского и Городищенского, замечено редкое для Пензенской области животное - енотовидная собака.

Зверек попал в объективы фотоловушек, размещенных в охотничьих угодьях.

В августе енотовидную собаку сумел запечатлеть егерь Никольского лесхоза недалеко от села Казарка. Молодое животное, сидевшее на обочине дороги, не испугалось человека, а не спеша скрылось в густой траве.

В июне 2017 года енотовидная собака попалась в фотоловушку в Колышлейском районе.

«Енотовидная собака не имеет прямого отношения к енотам, а относится к семейству псовых. Ближайшим родственником этого животного считается лиса», - отметили в региональном минлесхозе.

Енотовидную собаку называют также еноткой и уссурийской лисой. Первое название связано со схожестью с енотом-полоскуном, второе - с местом происхождения (Уссурийский край и Приамурье). Интересна характерная черта поведения еноток: в случае крайней опасности они могут прикинуться мертвыми.

В прошлом веке зверя решили расселить с Дальнего Востока, чтобы обогатить охотничье-промысловую фауну СССР и развивать пушной промысел. Всего в 86 регионах Советского Союза выпустили около 10 000 еноток. Где-то они стали обычным видом, но в Пензенской области это животное встречается нечасто.

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Источник — фото областного минлесхоза
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