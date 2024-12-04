В Засечном дорогу к школе после жалоб посыпали песком

04.12.2024 | 20:25

После вмешательства прокуратуры в Засечном обработали от наледи тротуар, ведущий к школе № 1. До этого местные жаловались на скользкий путь к знаниям в Сети, публикуя кадры с падениями.

«Синяки и ссадины - цена стремления к учебе. Но администрации Засечного сельского совета наплевать на детей, несмотря на просьбы дорожку со льдом хотя бы отсыпать. Они ждут трагедий на льду», - писали жители.

В дело вмешалась прокуратура. После проверки информация подтвердилась: тротуар действительно покрыт льдом и ничем не обработан.

Главе администрации Засечного сельсовета внесли представление.

«По результатам вмешательства надзорного ведомства незамедлительно приняты меры к устранению нарушений. В настоящее время органом местного самоуправления выполнены работы по противогололедной обработке тротуара вблизи МБОУ СОШ № 1 им. Л. Б. Ермина», - сообщили в областной прокуратуре.

Фото № 3 прокуратуры Пензенской области.